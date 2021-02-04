Yunanistan'dan tehlikeli tahrik: Uçaklar havalandı!

Yunanistan, Türkiye ile yürütülen istikşafi görüşmelere rağmen hala bölgesel gerilimi artıracak adımların peşini bırakmıyor.

Son olarak Fransa'dan 18 adet Rafale savaş jeti almak için hamle yapan Yunanistan yönetimi bu sefer de jetlerin test uçuşunu gerçekleştirdi.

Yeni tahrik

Savaş jeti anlaşmasıyla Türkiye'ye olan korkusunu bir kez daha gözler önüne seren Yunanistan'dan yeni bir hamle daha geldi. Fransa ile yapılan Rafale savaş jeti anlaşmasının ardından getirilen savaş jetleri, test uçuşunu gerçekleştirdi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre Mısır'dan getirilen dört Rafale savaş jeti, Yunan'ın gerçekleştireceği SKYROS askeri tatbikatı için Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde konuşlandırıldı.

Tatbikatta açık hedeflere atış

Test uçuşunu yapan jetlerin fotoğraflarını basına servis eden Yunan Askeri Kuvvetleri, tatbikata hazırız mesajıyla savaş çığırtkanlığı yaptı. Türkiye'ye meydan okuma amacı taşıyan bu gövde gösterisi, Yunan basınında sevinçle karşılandı.

SKYROS tatbikatı için yapılan açıklamada, Yunan hava ve deniz unsurlarının da aktif olarak hedefleri vuracağı ifade edildi.

Türkiye korkusuyla başlatılacak olan SKYROS tatbikatı, Yunan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'yle girişmeye çalıştığı silahlanma yarışının gerçekliğini kanıtlar nitelikte oldu.