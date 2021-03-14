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Gündem Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi... Yine ABD'ye ağladılar
Gündem

Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi... Yine ABD'ye ağladılar

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı provokasyon peşinde koşan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'dan skandal bir hamle daha geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın "Akkuyu Nükleer Güç Santrali" nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 18:05:00 -
Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi... Yine ABD'ye ağladılar

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Dendias, görüşmede, Türkiye'nin enerji alanındaki projelerinin diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu iddia ederek, bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.

İnşa aşamasında olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bölge ülkeleri için birçok sorunlu neticesi olacağını öne süren Dendias, "Akkuyu Doğu Akdeniz'in Çernobil'i olabilir" ifadesini kullandı.

Haberde, Yunanistan yönetiminin uzun yıllardır dikkatini Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarına yönelttiği, Türkiye'nin, nükleer enerji üretme reaktörleri aracılığıyla nükleer silah imal etmede kullanılabilecek teknolojiye ve malzemeye ulaşacağı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da yaptığı bir konuşmasında, "Bazı ülkeler nükleer başlıklı füzelere sahip ancak bize, bunlara sahip olamayacağımızı söylüyorlar. Bunu kabul edemem" ifadelerini kullandığı vurgulanan haberde, Türkiye'nin kendi nükleer mühendislerini eğittiği ve bu mühendisleri ticari amacın yanı sıra askeri amaçlar için de kullanılabilecek malzemeye ulaşmaya yönlendirdiği savunuldu.​​​​​​​

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Yorumlar

yaşam koçluğu hokkabazlıktır

sayın dendias sen ülkemizi ABD’ye şikayet edeceğine kuzey Kore den biraz nükleer füze alsan daha iyi olur hem kuzey kore nin de sonunda bi dostu olmuş olur hem de gündemden düşmezsin
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Rabia Zafer

Daha Çok Ağlayacaksınız Şüphesiz Şerefsizler Ama Boşuna Asla Başaramayacaksınız. Tūrkiye yi Asla Durduramayacaksınız Nokta.
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