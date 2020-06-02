Yunanistan'dan skandal Türkiye çıkışı

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de son aylarda yaşanan gelişmeler Yunanistan’ı oldukça rahatsız ediyor. Türkiye’nin Ege’deki tutumunu bahane eden Yunanistan her fırsatta Türkiye’nin hukuki kazanımlarını yok saymaya çalışıyor

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros uzunca bir süreden beri Türkiye’ye yönelik hasmane açıklamalarda bulunuyor. Son olarak Türkiye’ye yönelik tehditlerine bir yenisini ekleyen Yunanistan Genelkurmay Başkanı “Özellikle bölgemizde şu an jeopolitik satranç tahtası alev almış durumda. Cesur ve büyük savaşçıların torunlarıyız. Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız. '' diyerek bir kez daha haddini aştı.

Özel Kuvvetlere yaptığı konuşmada tehditkar üslubu gözden kaçmayan Floros rakipsiz, karşı konulamaz bir iradeye sahip olduklarını söyledi. Floros“ “Kahramanlıklarla dolu bir geleneğimiz var. Bu gelenek devam etmeli.” dedi.

Florıs'un doğduğu şehri 400 yıl Osmanlı yönetti

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros doğduğu yer olan (Khalkis) Kalkida Türkçe adıyla Eğriboz. Eğriboz’u feth eden komutanda Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleriydi.

Floros’un şehri 400 yıla yakın bir süre Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer aldı. 1470-1831 yılları arasında Osmanlı hakimiyeti altında olan şehir, önemli bir deniz üssü olarak kullanıldı. Müslümanların da yaşadığı bu şehirde hala ayakta kalan Osmanlı eserleri tarihe ışık tutuyor.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Eğriboza değinmiş ve bu bölgedeki Osmanlı eserlerinin çokluğuna vurgu yapmıştı. Fatih Sultan Mehmet önemli İslam eserleriyle şehri adeta ihya etmişti.

Eğriboz’da bulunan “Karababa Kalesi” Osmanlı’dan kalan en önemli yapı olarak hala insanların ilgisini çekiyor, fakat çok sayıda camii medrese ve tarihi eserin Yunanlılar tarafından yıkıldığını da belirtelim.

Floros’un Türkiye yönelik tutumunun nedeni de burada gizli…

Floros daha önce de NATO yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde Ankara’ya yönelik çirkin ithamlarda bulunmuştu. Floros, “Türkiye’nin Ege Denizi’nde ve Meriç Nehri’nde provakatif eylemlerini sürdürmesi durumunda bunun öngörülemeyen sonuçları olan bir kazaya sebep olabilir” densizliğinde sözler sarf etmişti. (Milligazete)