Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması
Yunan başkan Miçotakis Türkiye'yi ilgilendiren kara sularıyla ilgili açıklama yaptı.
Miçotakis şu şekilde konuştu;
Batı kara suları sınırlarını genişletmek Yunanistan'ın hakkı. Bu doğu sınırlarımız içinde mesaj niteliği taşıyor.
Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye karşı provokatif hamlelerde bulunan Yunanistan'dan haddini aşan bir açıklama gelmişti.
Başbakan Kiryakos Miçotakis'in aylar öncesinde Girit’te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit’in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz" demişti.