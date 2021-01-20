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Dünya Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması

Yunan başkan Miçotakis Türkiye'yi ilgilendiren kara sularıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 13:44:00 -
Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması

Miçotakis şu şekilde konuştu;

Batı kara suları sınırlarını genişletmek Yunanistan'ın hakkı. Bu doğu sınırlarımız içinde mesaj niteliği taşıyor.

Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye karşı provokatif hamlelerde bulunan Yunanistan'dan haddini aşan bir açıklama gelmişti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in aylar öncesinde Girit’te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit’in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz" demişti.

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