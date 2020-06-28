Yunanistan'dan skandal savaş senaryosu

Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin Sirte ve Cufra kentlerini darbeci Hafter’in elinden geri almak için başlattığı operasyon sürerken, Yunan medyasından peş peşe yalan haberler gelmeye devam ediyor.

Dünya Libya'yı saniye saniye izlerken, gözler düğümün çözüleceği ve Sisi’nin "kırmızı çizgi" ilan ettiği Sirte'de...

Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kaybetmesini isteyen Yunanistan medyası ise, gerçeklere dayanmayan haberleriyle dünyayı yanıltmaya çalışıyor.

Askeri haberler yayınlayan dergi ve internet sitesi Militaire.gr, son olarak skandal bir habere imza attı.

Haberde, "Türkiye'nin Sirte konusunda blöf yaptığı" ve "Mısır karşısında hiç şansı olmadığı" ileri sürüldü.

Türkiye'nin bölf yaparak Hafter milislerini Sirte’den uzaklaştırmak istediğini iddia eden haberde, "Türkiye'nin burada savaşa girecek gücü olmadığı" iddiasında bulunuldu.

Haberde ayrıca Mısır'ın batı sınırında yer alan bölgeyi tanıdığı, ancak Türkiye'nin bu bölgeyi tanımadığı için “Mısır karşısında kaybetmeye mahkum” olduğu öne sürüldü.

Yunanistan medyası daha önce de benzer haberlerle Türkiye'yi kışkırtmaya çalışmıştı.

Geçen yıl Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Deniz Sınırları Yetki Alanı Mutabakatı, Yunanistan’ın hak iddia ettiği alanlarla çakışmıştı. Yunanistan bu sebeple darbeci Hafter’i desteklemeye başlamıştı.

Hafter’in bir başka destekçisi olan darbeci Sisi’nin “Sirte kırmızı çizgimiz. Sınırlarımız içinde veya dışında göreve gitmek için hazır olun” açıklaması, Libya’ya operasyon sinyali olarak yorumlanmıştı.

Hafter'in Sirte'yi kaybetmesi halinde Mısır ordusunun Libya'ya gireceği tehdidini savuran Sisi'ye, beklendiği gibi bölgedeki müttefikleri hemen destek vermişti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), peş peşe yaptıkları açıklamalarla, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi'nin Haziran ayı başında duyurduğu ateşkes talebinin arkasında durmuştu.

BM kınamıştı

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Mısır ve müttefiklerinin tehditlerini kınamıştı.

Sisi'nin bu tehditinin ardından uzmanlar, Mısır ordusunun zayıf olmadığını ancak henüz istenilen operasyonel düzeye ulaşamamış olduğunu vurguluyor.

Peki Mısır ordusunun askeri kapasitesi ne? 440 bin muvazzaf askeri bulunan Mısır ordusunda, 4 bin 295 tank ve 11 bin 700 zırhlı araç bulunuyor.

Globalfirepower'ın açıkladığı rakamlara göre 303 saldırı-önleme uçağı ve 375 helikopteri bulunan Mısır ordusnun ayrıca 7 fırkateyn ve 8 denizaltısı bulunuyor.

ORSAM Başkan Yardımcısı İsmail Numan Telci, 2013’deki askeri darbeden sonra Sisi’nin Rusya, Almanya ve Fransa’dan savunma sanayi ithal etse de, Mısır’ın henüz sert bir güç olamadığının altını çiziyor.

Telci, “Operasyon kabiliyeti ayrı bir meziyet, Sina Yarımadası’nda DAEŞ ile mücadelede yeterli olamadıklarını gördük” diyor.