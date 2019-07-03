Yunanistan’dan skandal karar! Türk diplomatların katilleri serbest kalabilir

Yunanistan’da dün yürürlüğe giren yeni ceza kanunu, aralarında Türk diplomatların da bulunduğu 23 kişiyi öldüren ‘17 Kasım’ terör örgütünün hapisteki üyelerinin şartlı tahliyesine imkan tanıyor. Ceza kanununun 110’uncu maddesi “Birden fazla müebbet hapse çarptırılan ve 17 yıl cezaevinde yatan mahkûmların, elektronik kelepçe takmaları şartıyla tahliyelerini talep edebileceklerini” öngörüyor. Yasa herhangi bir ayrım yapmıyor.

Müebbet ceza

Bu durumda, 1975-2002 arasında 23 cinayetin yanı sıra çok sayıda bombalı saldırı ve soygun gerçekleştiren 17 Kasım örgütü lideri Aleksis Yiotopulos, baştetikçisi Dimitris Kufodinas, Savas Ksiros, Hristoduslos Ksiros ve Vasilis Corcotas tahliye isteyebilecek. Yiotupulos 17 kez müebbet, Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü'nün katili Kufodinas 11 kez, Müsteşar Ömer Haluk Sipahioğlu'nun katili Ksiros 5 kez müebbet, Hristodulos Ksiros 6 kez müebbet, Corcotas 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Pazar günkü seçimleri kazanması beklenen Yeni Demokrasi Partisi, iktidara gelmesi halinde söz konusu maddeyi değiştireceğini açıkladı.