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Dünya

Yunanistan'dan skandal açıklama: Hakim olmayı hedefliyoruz

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlandırılması anlaşması sonrası bölgede NAVTEX ilan etmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Kara, hava ve denizde gerektiğinde hakim olmayı hedefliyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 13:49:00 -
Yunanistan'dan skandal açıklama: Hakim olmayı hedefliyoruz

Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sismik araştırma faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'taki programını yarıda keserek Atina'ya dönen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Kara, hava ve denizde gerektiğinde hakim olmayı hedefliyoruz" dedi.

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Floros, "Bunun gerekli olmayacağını umuyoruz" diye konuştu.

Bir savaş olmamasını istediklerini ifade eden Floros, "Yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.

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Yorumlar

battal

tıpan yemiyor değil mi? ağa babaların bile sadece havlıyor. başka bir şey yaptıkları yok
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Mehmet SOYLU

Öyle bir şey mümkün değil, ancak patronlarının imkanları daraldı, gerektiğinde Yunanistan'ı ileri sürmeyi deneyecek lerdir
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