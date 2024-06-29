  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail’in savaş kararı sonrası Arap Birliği’nden siyonistleri çıldırtacak karar!

Ağzınıza bile sürmeyin! Kalbi bitiriyor kan şekeri tavan yapıyor

CHP söz verirse yapar! Yanlış anlamayın hizmet değil heykel

Yeni Audi W6 e-Tron’un özellikleri! Alman devi Tesla’ya rakip oldu

Gizemini hâlâ koruyor! Bilim insanları sonunda keşfetti

Bu da birilerine ders olsun! ‘Dolar uçacak’ diyen Atilla Yeşilada bakın şimdi ne diyor

Türkiye'nin ünlü oto kiralama şirketi iflas etti! Filosunda çok sayıda otomobil vardı

Sürücüler neden pişman? İşte ilk gerçekleri! Elektrikli otomobilde sürpriz anket

Türkiye'nin çok kritik tarım kaynaklarındandı! Kötü haber maalesef geldi

Ortaklık teklif ettiler! Türkiye’den petrol ve doğal gazda çifte anlaşma
Gündem Yunanistan'dan silahlanma hamlesi! Sözleri ilişkin emareler savaş fragmanını mı gösteriyor? Yunanistan'ın değişimi
Gündem

Yunanistan'dan silahlanma hamlesi! Sözleri ilişkin emareler savaş fragmanını mı gösteriyor? Yunanistan'ın değişimi

Yeniakit Publisher
2024-06-29 19:31:00 -
Yunanistan'dan silahlanma hamlesi! Sözleri ilişkin emareler savaş fragmanını mı gösteriyor? Yunanistan'ın değişimi

Yunanistan'da Meclis Silahlanma Komisyonu'ndan yeni hamle: 20 F-35 satın alınması ve Constellation tipi fırkateyn inşa programına katılımın değerlendirilmesi teklifini kabul etti.

Yunanistan'ın Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Savunma Bakanı Nikos Dendias, Meclis Silahlanma Komisyonuna 20 F-35 satın alınması ve Constellation tipi fırkateyn inşa edilmesine ilişkin programa katılımın değerlendirme çalışmasına yönelik teklifler sundu.

Bakan Dendias, F-35 askeri uçakların ülkenin caydırıcı gücünü artıracağını savundu.

Dendias, Constellation tipi fırkateynin Yunanistan'da inşa edilmesine ilişkin programa katılım kararının alınması halinde, bu fırkateynin de Yunanistan Deniz Kuvvetleri için önemli bir güç olacağını ileri sürdü.

Dendias'ın F-35 ve Constellation tipi fırkateynlere ilişkin teklifi Komisyonda çoğunluğun oylarıyla kabul edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23