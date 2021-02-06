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Dünya Yunanistan'dan şaşırtan 'Libya' hamlesi! Acil kodu geçildi
Dünya

Yunanistan'dan şaşırtan 'Libya' hamlesi! Acil kodu geçildi

Yunanistan, Türkiye ile yapılan deniz sınırı anlaşmasının ardından kapattığı Libya’daki Büyükelçiliğini ve Bingazi’deki Konsolosluğunun acilen açılması kararını aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 22:19:00 -
Yunanistan'dan şaşırtan 'Libya' hamlesi! Acil kodu geçildi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın başkenti Trablus’taki Yunan Büyükelçiliğinin ve Bingazi’deki Konsolosluğun acilen yeniden açılacağını duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafindan yapılan açıklamada, dün yaşanan gelişmeler ışığında BM öncülüğünde İsviçre’de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Muhammed Menfi’nin Başbakan olarak belirlenmesinden sonra Libya’nın başkenti Trablus’taki Yunan Büyükelçiliği’nin yeniden acilen açılması ve Bingazi’deki Konsolosluğun da açılması için gerekli çalışmaların yapılması kararının Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından verildiği belirtiliyor.

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