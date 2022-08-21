Yunanistan'dan oyuncaktan hallice İHA! Bununla mı Türkiye'ye kafa tutacaksınız?
Türkiye'ye aklınca kafa tutmaya çalışan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve son olarak Ukrayna'da destan yazan Türk SİHA'larına kendi ürettikleri oyuncaktan hallice İHA ile rakip olmanın hayalini kuruyor.
Dünyada insansız hava aracı teknolojisinde söz sahibi olan Türkiye'ye rakip olmak için çalışan Yunanistan'da 3 üniversitenin girişimiyle İHA tasarlandı. Yaklaşık 2 saat havada kalabilen oyuncaktan hallice İHA'nın, Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya rakip olacağı düşünülüyor.
Tasarım Bayraktar TB2
Yunan İHA'sının en dikkat çeken özelliği ise Baykar şirketinin ürünü olan Bayraktar TB2 SİHA'lara olan benzerliği gösteriliyor.
"Türklerin titrediği İHA"
Yunan gazetelerinin henüz tamamlanamayan İHA'yı "Türklerin titrediği İHA" olarak okuyucularına duyurması da kendi okurlarını bile güldürdü.