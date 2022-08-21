Yunanistan'dan oyuncaktan hallice İHA! Bununla mı Türkiye'ye kafa tutacaksınız?

Dünyada insansız hava aracı teknolojisinde söz sahibi olan Türkiye'ye rakip olmak için çalışan Yunanistan'da 3 üniversitenin girişimiyle İHA tasarlandı. Yaklaşık 2 saat havada kalabilen oyuncaktan hallice İHA'nın, Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya rakip olacağı düşünülüyor.

Tasarım Bayraktar TB2

Yunan İHA'sının en dikkat çeken özelliği ise Baykar şirketinin ürünü olan Bayraktar TB2 SİHA'lara olan benzerliği gösteriliyor.

"Türklerin titrediği İHA"

Yunan gazetelerinin henüz tamamlanamayan İHA'yı "Türklerin titrediği İHA" olarak okuyucularına duyurması da kendi okurlarını bile güldürdü.