Yunanistan'dan küstah Türkiye açıklaması: Zorba gibi hareket ediyor

Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki başarısı hazımsız Yunanistan'ı adeta çileden çıkardı. Türkiye'nin başarısızdan rahatsız olan Yunanistan küstah açıklamalarına devam ediyor.

Bir televizyon programında konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Türkiye tarafından sürekli tehdit edildiğini ileri süren Panagiotopoulos, bu şartlarda Ankara ile herhangi bir diyalog başlatmayacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Yunanistan'la diyaloğa hazırız" sözlerini hatırlatan program sunucusunun "Yakın gelecekte sıcak çatışma yaşanır mı?" sorusunu değerlendiren Panagiotopoulos, şunları söyledi:

"Benim de Yunanistan hükümetinin de söylediği, şantaj veya ülkenin egemenlik haklarının doğrudan sorgulandığı koşullar altında herhangi bir diyalog çağrısı yapılamaz. Biz böylesi bir diyaloğu istemiyoruz.

Eğer Türk Dışişleri Bakanı, başkalarını davet etme yolu olarak bunu görüyorsa, iletişim kanallarının açık kalması gerektiğine inanmakla birlikte bu yöntemi tuhaf buluyoruz. Diyalog şantajla olmaz. Başka bir deyişle, 'ne istediğimizi ve muhtemelen bize ne vermeniz gerektiğini' tartışalım. Üzgünüm ama işler böyle yürümüyor."

Akılalmaz açıklamalarına devam eden Yunan Bakan, ülkesinin uluslararası hukuka riayet ettiğini ancak Türkiye'nin kendilerine zorbalık yaptığını ileri sürdü.

"Yunanistan uluslararası hukuk kurallarına uymaya devam ederken, Türkiye bölgede bir zorba gibi faaliyet gösteriyor" diyen Panagiotopoulos, "Diyalog istediğimizi söyledik, evet diyalog istiyoruz ama bu şartlarda değil" diye konuştu

Panagiotopoulos ayrıca Türkiye'nin Girit'in güneyinde denizde keşif sondajı yapmaya devam etmesi halinde bunun ülkesinin egemenlik haklarının ihlali anlamına geleceğini ve tolere edilmeyeceği tehdidinde bulundu.