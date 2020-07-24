  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yunanistan'dan küstah tehdit: Sorumlusu Türkiye olur

Türkiye'nin NAVTEX ilanından sonra tehditler savuran Yunanistan'dan yeni bir açıklama geldi. Kathemirini'nin Yunan ordusuna dayandırdığı açıklamaya göre "Oruç Reis’in kabloları Yunan kıta sahanlığına temas ederse, sonrasında yaşanacaklardan Türkiye sorumludur" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:33:00 -
Yunanistan'dan küstah tehdit: Sorumlusu Türkiye olur

Yunanistan Ege'deki ilişkileri germeye, tansyionu yükseltmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun bir biçimde ilan ettiği NAVTEX sonrasında ikili ilişkiler üzerindeki gerilimi daha da tırmandırmaya çalışan Yunanistan'dan hadsiz bir açıklama geldi.

Kathemirini'nin Yunan ordusuna dayandırdığı haberde "Oruç Reis’in kabloları Yunan kıta sahanlığına temas ederse, sonrasında yaşanacaklardan Türkiye sorumludur" denildi.

Türkiye'ye hadsiz tehdit

Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan bir Yunan ordusu kaynağı, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle uyardı.

Ordu mensubu "Oruç Reis sismik araştırma gemisinin tek bir kablosu Yunan kıta sahanlığına temas ederse, sonrasında yaşanacaklardan tamamen ve yalnızca Türkiye sorumludur" diye konuştu.

Türkiye’nin donanmasının üçte ikisini Ege’ye gönderdiğini belirten kaynak, Yunan ordusunun da hazırlık seviyesinin artırıldığını söyledi.

Haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı