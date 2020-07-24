Yunanistan'dan küstah tehdit: Sorumlusu Türkiye olur

Yunanistan Ege'deki ilişkileri germeye, tansyionu yükseltmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun bir biçimde ilan ettiği NAVTEX sonrasında ikili ilişkiler üzerindeki gerilimi daha da tırmandırmaya çalışan Yunanistan'dan hadsiz bir açıklama geldi.

Kathemirini'nin Yunan ordusuna dayandırdığı haberde "Oruç Reis’in kabloları Yunan kıta sahanlığına temas ederse, sonrasında yaşanacaklardan Türkiye sorumludur" denildi.

Türkiye'ye hadsiz tehdit

Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan bir Yunan ordusu kaynağı, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle uyardı.

Ordu mensubu "Oruç Reis sismik araştırma gemisinin tek bir kablosu Yunan kıta sahanlığına temas ederse, sonrasında yaşanacaklardan tamamen ve yalnızca Türkiye sorumludur" diye konuştu.

Türkiye’nin donanmasının üçte ikisini Ege’ye gönderdiğini belirten kaynak, Yunan ordusunun da hazırlık seviyesinin artırıldığını söyledi.

Haber7