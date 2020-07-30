Yunanistan'dan küstah hamle!

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye'ye karşı yeni yaptırım listesi hazırlanması için AB'ye başvuru yaptıklarını belirtti.

Basın toplantısında konuşan Petsas, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası yakınındaki çalışmalarına ara vermesini olumlu bulduklarını ancak Kıbrıs ekonomik münhasır bölgesinde yeni NAVTEX ilan etmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

Türkiye, dün yeni bir NAVTEX ilan ettiğini duyurmuştu. Buna göre Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Doğu Akdeniz’in ‘bir barış denizine dönmesi için’ Türkiye’nin her çabayı göstermeye hazır olduğunu belirtmiş ve “Oruç Reis’in arama tarama yapması planlanan yer aslında Meis adasına 180 km uzakta” demişti.

Söylenenlerin aksine adaya çok yakın bir yerde arama olmayacağını belirten Kalın “Buna rağmen cumhurbaşkanımız yapıcı olalım ve bir müddet bekletelim' dedi” ifadelerini kullandı.