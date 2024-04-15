Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım
Yunanistan'ın katil İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 1 ton 645 kilogramlık insani yardım malzemesi gönderdiği bildirildi.
Ülke basınındaki Dışişleri Bakanlığı kaynaklı haberlere göre, sivil toplum kuruluşu Uluslararası İnsani Yardım Vakfının sağladığı malzemeler, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yardımıyla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderildi.
İçinde kişisel sağlık ve ilk yardım malzemeleri bulunan 1 ton 645 kilogramlık 7 palet yardım malzemesi Avrupa Birliği Komisyonuna ait sivil uçakla Mısır'a nakledildi.
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