Yunanistan'dan flaş 'turist' kararı! Tek umutları bu

Ekonomik krizde olan Yunanistan umudunu turizme bağladı. Atina yönetimi, ülkeye girişler için aşı zorunluluğu aramayacağını açıkladı.

Yunanistan’da Kiryakos Miçotakis hükümeti ekonomide umutlarını 2021 yaz sezonu turizmine bağladı. Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020 turizm sezonunda umduğunu bulamayan Atina yönetimi, 2021 yaz turizmi için kolları sıvadı. Yunan medyasından SKAI televizyonuna açıklamalarda bulunan Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Yunanistan'a seyahat edecek olanlar için aşı belgesinin zorunlu haline gelmeyeceğini, aşı belgesi olmayanlara da test uygulanacağını açıkladı. Theoharis, hem aşı belgesinin hem de hızlı tanı testlerin 2021 yazında Yunanistan'a seyahat etmek için önemli iki araç olacağını belirtti.

"Tek umudumuz turizm"

Theoharis, turizm için 2021 yılının daha iyi bir yıl olacağını, ancak koronavirüsten dolayı turizm sektörünün işleyişinin ve tüketici alışkanlıklarının değiştiğini, yaşanan sağlık konusundaki belirsizlikler nedeniyle de kimsenin 6 veya 8 ay öncesinden tatil planı ve rezervasyon yapmadığını dile getirdi. "Kaybedilecek daha fazla zaman yok" diyen Theoharis, " Ülkemiz turizm potansiyeline sahip. Tek umudumuz bu" ifadelerine yer verdi. Tüm bunlara rağmen Yunanistan'ın turizm potansiyeline güvendiklerini, 2021 yılında turizmden çok fazla beklentilerin olduğunu söyledi. Bu nedenle şimdiden dış ülkelerde turizm sektör temsilcileriyle temaslara başladıklarını dile getirdi.

2020’de turizm geliri yüzde 78 eridi

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Ekim ayında Başbakan Kiryakos Miçotakis’e verdiği raporda, "2019 yılına oranla Yunanistan’ı 2020 yılında ziyaret eden turist sayısında yüzde 78 oranında bir gerileme kaydedildiğini ve bu bağlamda ülkeyi ziyaret eden turistlerin 2020 yılında ancak 3 milyon 900 bini bulduğu" belirtilmişti.