Yunanistan’dan flaş hamle! FETÖ’cülere büyük operasyon
Yunanistan’dan Türkiye ile istikşafi görüşmeler öncesi çarpıcı bir adım geldi. Atina polisi 15 Temmuz sanığı 5 FETÖ’cüyü operasyonla gözaltına aldı.
Doğu Akdeniz krizinde sahada Türkiye ile boy ölçüşemeyen Yunanistan’dan, Brüksel’deki AB Zirvesi’nin ardından başlaması beklenen istikşafi görüşmeler öncesi dikkat çeken bir hamle geldi. Yunan polisi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kendilerine sığınan 5 FETÖ’cüyü gözaltına aldı.
Yunanistan’da yayın yapan To Vima gazetesinin haberine göre, Yunan güvenlik güçleri geçtiğimiz günlerde Atina şehir merkezinde yer alan Kipseli semtinde şüphe üzerine durdurduğu 5 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olduklarını tespit etti.
3 ay süreyle Atina’da oldukları anlaşılanm FETÖ’cülerin üzerlerinden bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sahte pasaportları da çıktı.
Polis konuyla ilgili Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (EYP) bilgilendirdi.
FETÖ'cüleri yurtdışına kaçırıyorlar
Gözaltına alınan 5 FETÖ’cünün incelenen cep telefonlarında yaklaşık 500 kişi için tanzim edilmiş sahte pasaportların fotoğrafları tespit edildi.
Yunan polisi, gözaltına alınan 5 kişinin Yunanistan’a geldikten sonra, Avrupa ülkelerine kaçmayı planlayan FETÖ’cülere sahte seyahat belgeleri sağladığını düşünüyor.
15 Temmuz hain darbe girilşiminden günümüze kadar Avrupa ülkelerine geçmek üzere Yunanistan’a kaçan FETÖ’cülerin sayısı 12 bini buldu.