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Dünya Yunanistan'dan flaş adım! Türkiye'nin hemen yanında satma kararı aldılar
Dünya

Yunanistan'dan flaş adım! Türkiye'nin hemen yanında satma kararı aldılar

Ekonomik krizde olan Yunanistan, limanlarını satmaya devam ediyor. Atina yönetimi son olarak Heraklion limanını satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 17:32:00 -
Yunanistan'dan flaş adım! Türkiye'nin hemen yanında satma kararı aldılar

Ekonomik çıkmazın eşiğinde olan Yunanistan stratejik limanlarını bir bir elinden çıkarıyor. Daha önce stratejik öneme sahip Dedeağaç, Elevsina ve Skaramanga limanının ardından şimdi de Heraklion limanı satışa çıkarıldı.

30 Temmuz'a kadar teklif bekliyorlar

Girit Adası'nın Kandiye bölgesindeki limanın çoğunluk hissesinin satışı için ihale açtı. Ülkedeki Özelleştirme Ajansı, yaptığı açıklamada, yatırımcıların Heraklion limanının yüzde 67 hissesi için 30 Temmuz'a kadar teklifte bulunabileceğini bildirdi. Liman, yolcu gemilerine, feribotlara ve yük gemilerine hizmet veriyor.

ABD ile masaya oturdular

Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümeti, bu yıl 2.11 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçladığı özelleştirme kapsamında, Dedeağaç ve Igoumenitsa limanlarının çoğunluk hisselerini de satışa çıkardı. Öte yandan, ekonomik darboğazdan çıkış yolları arayan Atina, Skaramanga Limanı'nı satmak için ABD'lilerle masaya oturmuştu.

Avrupa'da ekonomisi en kötü ülkeler arasında

Yunan ekonomisi, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl yüzde 8,2 daraldı. Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT) verilerine göre, 2020’de mal ve hizmet ihracatı, 2019’un son çeyreğine kıyasla yüzde 13,4 azaldı, ithalat da yüzde 9,5 düştü. Yunanistan, Avrupa Birliği’nde ekonomisi en kötü ülkeler arasında, İspanya (yüzde eksi 11) ve İtalya’nın (yüzde eksi 8.9) ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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Yorumlar

Mustafa

Satılık kelepir ülke var. Sahibinden,az kullanılmış, içinde çok ezik barındıran Yunan ülkesi satiliktir
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Rabia Zafer

Tūrkiye, Satın Alsın.
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