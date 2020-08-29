Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Erdoğan'ı yalnızlaştırma girişimi yaz gecesi rüyasına döndü

Yunanistan'daki muhalefet partisi Mera25 tarafından Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları gayriresmi toplantısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Almanya'daki partilerin çoğunluğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisi altında bulunan Türk seçmenlere "bağımlı" oldukları belirtilen açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye karşı olası yaptırımlarının asla kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Mera25 tarafından yapılan açıklamada "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Merkel ve Trump ile telefon görüşmeleri, uluslararası hareketlilik izlenimi verme çabalarından ibaret. Bu çabaların Miçotakis'e getirisi, diplomatik destek yerine patronun sözünü dinlemek olacak. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın boşuna beklediği yaptırımlarla Erdoğan'ı diplomatik olarak yalnızlaştırma girişimi, yaz gecesi rüyasına döndü" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği'nin Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulamasını istiyor. Berlin'de dün sona eren iki günlük AB dışişleri bakanları toplantısında Türkiye için herhangi bir yaptırım kararı çıkmadı.