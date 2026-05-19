Yunanistan’dan dikkat çeken askeri hamle: Patriotlar çekiliyor, yeni savaş gemileri geliyor

Yunanistan Dışişleri ve Savunma Hükümet Konseyi (KYSEA) tarafından gerçekleştirilen kritik toplantıda, hem hava savunma sistemleri hem de deniz kuvvetlerinin geleceğine yönelik dikkat çeken kararlar alındı. Atina yönetimi, Kerpe Adası ve Dimetoka’da geçici olarak konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemi bataryalarının geri çekilmesine onay verirken, İtalya’dan iki adet Bergamini sınıfı FREMM fırkateyni satın alma kararı aldı.

Yunan savunma kaynakları, Patriot sistemlerinin geri çekilmesinin Türkiye ile yaşanan gerilimle bağlantılı olmadığını öne sürdü. Kararın, bölgede balistik füze tehdidine yönelik alarm seviyesinin düşürülmesi sonrası operasyonel planlamanın yeniden şekillendirilmesi kapsamında alındığı ifade edildi.

Söz konusu Patriot sistemlerinin, ABD-İsrail ile İran arasında yükselen gerilim sürecinde NATO’nun bölgesel hava savunmasını güçlendirme stratejisi doğrultusunda konuşlandırıldığı belirtiliyor. Özellikle Dimetoka’daki Patriot bataryasının, Bulgaristan hava savunmasına destek amacıyla aktif görev yürüttüğü kaydedildi.

İtalya’dan iki yeni FREMM fırkateyni

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise İtalya’dan alınacak iki adet Bergamini sınıfı FREMM fırkateyni oldu. Yunan donanmasının ara çözüm kapsamında değerlendirdiği savaş gemilerinin, mevcut deniz kuvvetleri modernizasyon programında kritik rol üstleneceği belirtiliyor.

KYSEA ayrıca Alman yapımı MEKO sınıfı fırkateynlerin kapsamlı modernizasyonuna da onay verdi. Modernizasyon kapsamında gemilerin savaş yönetim sistemleri, sensörleri ve elektronik altyapılarının yenilenmesi planlanıyor.

Yunan ordusunda yeni dönem

Atina yönetimi yalnızca savaş gemileriyle sınırlı kalmadı. Toplantıda ayrıca 2026-2030 dönemini kapsayan Ulusal İnsansız Araçlar Stratejisi’nin uygulanması için süreç başlatıldı. Bunun yanında Yunan Silahlı Kuvvetleri için yeni nesil kriptolu haberleşme sistemlerinin tedarik edilmesine de onay verildi.

Yunanistan’ın ayrıca Lübnan’a ek 13 adet M113 zırhlı personel taşıyıcı göndermeyi planladığı belirtildi.

FREMM fırkateynleri neden önemli?

FREMM sınıfı savaş gemileri, Fransa ve İtalya tarafından geliştirilen yeni nesil çok amaçlı fırkateynler arasında gösteriliyor. İtalyan donanmasında “Bergamini”, Fransız donanmasında ise “Aquitaine” sınıfı olarak görev yapan gemiler; düşük radar görünürlüğü, uzun menzil kapasitesi ve gelişmiş denizaltı savunma yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 144 metre uzunluğa sahip gemiler 27 knot hıza ulaşabiliyor ve 6 bin deniz mili menzilde görev yapabiliyor. FREMM sınıfı savaş gemileri hâlihazırda İtalya, Fransa, Mısır ve Fas donanmalarında aktif olarak kullanılıyor.