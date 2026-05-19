Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında "Millî Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Millî Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum.