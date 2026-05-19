CHP’li belediyelerin her yaptığı zarar! Mogan Gölü’ne atık deşarj eden Mansur’a 1 milyon 678 bin lira ceza!
CHP’li belediyelerin yolsuzluk ve usulsüzlük dışında yaptıkları alt yapı yatırımlarında bile zarara yol açtıkları bir kez daha belgelendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekiplerince yapılan denetimlerde, Ankara Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölü’ne deşarj edildiği belirlendi.
SORUMLULAR HAKKINDA BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU!
Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Çevre Kanunu kapsamında gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 2 katı yaptırımla 1️ milyon 6️78 bin TL ceza uygulandı. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu” bilgisini aktardı.
