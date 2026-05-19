Ahmet Hakan, ROK’u Dilan Polat‘a benzetti: Beni tutuklatacaktı kendi tutuklandı!
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’yı Dilan Polat’a benzetti. Hakan, Kütahyalı’nın kendisi hakkında bir dönem her akşam ekranlarda söylediği ‘tutuklanacak’ iddialarını da hatırlatarak “Tutuklanan kendisi oldu. Yarına kaldı yanına kalmadı” dedi.
Ahmet Hakan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:
Dönem FETÖ devriydi.
Savcı Zekeriya Öz’ün devri yani.
*
Bu Rasim Ozan Kütahyalı denilen şahıs, her akşam ekranlarda...
- Ahmet Hakan tutuklanacak.
- Savcılar harekete geçecek.
- Bugün tutuklanacak, yarın tutuklanacak.
Diye höykürür dururdu.
*
Tutuklatmak için yanıp tutuşuyordu beni yani.
*
E ne oldu?
Aradan geçen süre içinde...
Tutuklanan kendisi oldu.
*
Kıssadan iki hisse:
*
- BİR: İlahi adalet, hep 18 yaşındadır.
*
- İKİ: Yarına bırakır ama yanına bırakmaz.
NE ÇOK BENZİYORLAR
Rasim Ozan Kütahyalı ile Dilan Polat:
- İkisinin de seveni yok.
- İkisinin de karşısında bütün Türkiye birleşiyor.
- İkisinden de hem iktidar yanlıları hem muhalifler nefret ediyor.
- İkisinin de dikkat çekmek için yapmayacakları yok.
- İkisi de karşısındakinde “schadenfreude” duygusu uyandırıyor.
- İkisinin de hayatı şov.
- İkisinin de pervasız şımarıklığı dillere destan.
O ADAMA KARŞI NE YAPTIM
Kişisel tarihimin Rasim Ozan Kütahyalı yapraklarını çeviriyorum.
*
- FETÖ zamanı bu adama karşı sürekli mücadele ettim.
- “Şebelek” dedim buna. “Müptezel” dedim.
- Milim geri adım atmadım.
- Tehditlerine pabuç bırakmadım.
- Asla yumuşamadım, asla ödün vermedim.
- Sadece FETÖ döneminde değil sonrasında da yürüttüm mücadeleyi.
- Daha geçen yıl yaptığı dezenformasyon nedeniyle sert tepki gösterenlerin başındaydım.
- Dezenformasyondan gözaltına alınmasına bin selam yolladım.
*
Benim bu adamla yıllardır kurduğum ilişki, böyle bir ilişkiydi.
*
Milim milim, santim santim, gram gram ispatlarım bu ilişkiyi.
Ama çok üşeniyorum.
