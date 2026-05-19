Ahmet Hakan, ROK’u Dilan Polat‘a benzetti: Beni tutuklatacaktı kendi tutuklandı!

Ahmet Hakan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dönem FETÖ devriydi.

Savcı Zekeriya Öz’ün devri yani.

*

Bu Rasim Ozan Kütahyalı denilen şahıs, her akşam ekranlarda...

- Ahmet Hakan tutuklanacak.

- Savcılar harekete geçecek.

- Bugün tutuklanacak, yarın tutuklanacak.

Diye höykürür dururdu.

*

Tutuklatmak için yanıp tutuşuyordu beni yani.

*

E ne oldu?

Aradan geçen süre içinde...

Tutuklanan kendisi oldu.

*

Kıssadan iki hisse:

*

- BİR: İlahi adalet, hep 18 yaşındadır.

*

- İKİ: Yarına bırakır ama yanına bırakmaz.

NE ÇOK BENZİYORLAR

Rasim Ozan Kütahyalı ile Dilan Polat:

- İkisinin de seveni yok.

- İkisinin de karşısında bütün Türkiye birleşiyor.

- İkisinden de hem iktidar yanlıları hem muhalifler nefret ediyor.

- İkisinin de dikkat çekmek için yapmayacakları yok.

- İkisi de karşısındakinde “schadenfreude” duygusu uyandırıyor.

- İkisinin de hayatı şov.

- İkisinin de pervasız şımarıklığı dillere destan.

O ADAMA KARŞI NE YAPTIM

Kişisel tarihimin Rasim Ozan Kütahyalı yapraklarını çeviriyorum.

*

- FETÖ zamanı bu adama karşı sürekli mücadele ettim.

- “Şebelek” dedim buna. “Müptezel” dedim.

- Milim geri adım atmadım.

- Tehditlerine pabuç bırakmadım.

- Asla yumuşamadım, asla ödün vermedim.

- Sadece FETÖ döneminde değil sonrasında da yürüttüm mücadeleyi.

- Daha geçen yıl yaptığı dezenformasyon nedeniyle sert tepki gösterenlerin başındaydım.

- Dezenformasyondan gözaltına alınmasına bin selam yolladım.

*

Benim bu adamla yıllardır kurduğum ilişki, böyle bir ilişkiydi.

*

Milim milim, santim santim, gram gram ispatlarım bu ilişkiyi.

Ama çok üşeniyorum.