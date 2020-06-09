Yunanistan'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' ile ilgili çok çarpıcı itiraf

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Open televizyonunda yaptığı açıklamada Yunanistan'ın her türlü kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu ifade etti. Stefanis, "Gidişata yönelik en kötü senaryo üzerinden plan yapılıyor. Bunu yapıyoruz. En kötü senaryo dahilinde geliştirdiğimiz çeşitli olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz. Harekat hazırlık durumumuzu artırmak için en basit seviyeden başlıyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz" dedi.

Yunanistan'ın tahrik olmaması, itidal ve sakinliğini koruması gerektiğini belirten Stefanis, "Kendi gücünüzden emin olduğunuz zaman olanları sakin bir şekilde gözlemlersiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hidrokarbon sondaj sahalarıyla ilgili yeni açıklamalarına değinen Stefanis, "Erdoğan'ın açıklamalarını dinliyor ve analiz ediyoruz. İstediklerini gerçekleştirmesi için elinde bulunan imkanları inceliyoruz. Söylediklerinin ve isteklerinin arkasını getirme imkanı olup olmadığını değerlendiriyoruz. Evet var da. Türkiye'nin birçok imkanı var, ancak biz de büyük kolaylıkla elimizdeki imkanları geliştirebiliriz" dedi.