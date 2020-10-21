  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan'dan çok tehlikeli S-300 hamlesi!
Gündem

Yunanistan'dan çok tehlikeli S-300 hamlesi!

Türkiye'nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemini test etmesinin ardından Yunanistan’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Atina'nın Girit Adası’nda konuşlu S-300 hava ve füze savunma sistemini test etmeye hazırlandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 08:26:00 -
Yunanistan'dan çok tehlikeli S-300 hamlesi!

Güvenlik kaynakları test atışlarının Girit’te NATO atış alanında yapılmasının planlandığı bilgisine ulaşıldığını belirterek, NATO üyesi ülkelerin Atina’nın bu tutumuna karşı sessiz kalmasına dikkat çekti. Yunanistan’ın sistemi modernize ederek, S-400 sisteminin yeteneklerine yakın hale getirmeyi planladığı ifade edildi.

Hazırlık yapıyorlar

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Rusya’dan tedarik ettiği sistem, Türkiye’nin tepkisi üzerine 1997’de Rum yönetimi tarafından Yunanistan’a bazı askeri teçhizat karşılığında devredilmişti. Daha önce 13 Aralık 2013’te test atışı yapılan sistemin, geçen 7 yılın ardından ikinci test atışının yapılması için yeniden çalışmalara başlandığı tespit edildi.

Uzmanlar, S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımı da içeren eleştiriler yapılırken, Atina’ya karşı ses çıkarılmamasının ise izah edilebilir yanı olmadığını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi
Medya

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisi 125. Bölüm fragmanında Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı verdiği haklı mücadeleye dikkat çekildi. Büyük ..
Bu nasıl kafa! CHP'li Tuncay Özkan tepki çekti
Siyaset

Bu nasıl kafa! CHP'li Tuncay Özkan tepki çekti

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla büyük tepki çekti.
Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı
Gündem

Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı

Ermenistan ile girdiği çatışmalarda sahada büyük üstünlük elde eden Azerbaycan ordusu adım adım zafere doğru ilerlerken, işgalden temizlenec..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay