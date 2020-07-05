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Gündem

Yunanistan'dan çarpıcı itiraf: Türkiye'nin gücünü küçümseyebileceğimizi sanmıyorum

Türkiye'nin bölgesel bir güçten bir dünya gücüne dönüştüğünü belirten Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, "Bu gerçeği küçümseyebileceğimizi sanmıyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 13:43:00 -
Yunanistan'dan çarpıcı itiraf: Türkiye'nin gücünü küçümseyebileceğimizi sanmıyorum

THEMA 104.6'ya konuşan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin oyunu değiştirmek istediğini söyleyen Varvitsiotis, "Türkiye bölgesel bir güçten bir dünya gücüne dönüşmek istiyor. Bu gerçeği küçümseyebileceğimizi sanmıyorum" dedi.

Ayasofya konusunda ise haddini aşan açıklamalarda bulunan Varvitsiotis, "Önemli değil, bunu yapmak Türkiye'ye kalmış, tepki vermeyelim' diyemeyiz" İfadesini kullandı.

star.com.tr

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Yorumlar

100 YIL BATI TARAFINDA SÖMÜRÜLMESİ 24 TANE DOĞALGAZ ÜRETEN ÜLKENİN TÜRKİYE TARAFINDAN TOPLANIP BATIYA ULAŞTIRILACAĞINI ENSONUNDA GÖRDÜ MALAR

dünyaya huzur gelecek inşallah GELMESE DENİZLER ENSEVDİKLERİ MALARINI VİLALAARINIİŞYERLERİNİ BİRİKTİRDİKLERİNİ ALACAK ELİNİZİ ÇABUK TUTUNDA BUZULARIN ERİMESİNİ DÜNYANIN DENGESİNİ BOZMADAN AAAAAA KLIOLAN DOĞALGAZA GEÇMESİ İÇİN ELERİNDEN GELENDEN FAZLASINI YAPAR DÜNYAYI ÇOK SEVELERE MALARINI ÇOK SEVELERE GELSİN GİTTİĞİNDE
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abdrhman

bu yunan gavuruda kendini bi ... sanıyor.
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