Yunanistan'dan çaresizlik itirafı: İHA'larımızı bile uçuramıyoruz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i hedef alan Yunan muhalefeti Türkiye ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Türkiye'nin yaptıklarına karşı hiçbir şey yapamadıklarını dile getiren Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, "İHA'larımızı bile uçuramıyoruz. Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası toplumlara elektronik yollara başvuracağımızı bildiremiyoruz. Türk savaş uçakları bizim topraklarımızın üzerinde dolaşırken hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.

Kıbrıs meselesine de değinen Kotzias, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan karasuları meselesine de değinen Kotzias, "Yalnızca Girit çevresinde değil; tüm Yunan karasularını acilen 12 mile çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.