  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan'dan büyük kalleşlik! Türkiye'ye geri itme talimatı ortaya çıktı
Dünya

Yunanistan'dan büyük kalleşlik! Türkiye'ye geri itme talimatı ortaya çıktı

Yunanistan'ın kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri itmeye ilişkin resmi talimat verdiği, Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) belgeleriyle kanıtlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:01:00 -
Yunanistan'dan büyük kalleşlik! Türkiye'ye geri itme talimatı ortaya çıktı

Brüksel merkezli online hizmet veren "EU Observer" gazetesi, Frontex'ten temin ettiği belgelerle, Atina yönetiminin, Yunan Sahil Güvenliğine sığınmacıları Türk kara sularına geri itme yönünde talimat verdiğini ortaya koydu.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı talimatları, Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'ndan (Frontex) edinilen elektronik posta yazışmalarında gün yüzüne çıktı.

Geri itme için resmi talimat

6 Mart 2020 tarihli elektronik postada, Yunan Sahil Güvenliğine bağlı bir irtibat subayı, yetkililerinden plastik bottaki sığınmacıların Türk kara sularına itilmesine eşlik edilmesi yönünde talimat geldiğini bildiriyor.

Bölgede görevli bulunan Danimarkalı sahil güvenlik görevlisi ise talimata uymuyor ve durumu amirlerine aktarıyor.

Danimarkalı amirler, Yunan kara sularındaki sığınmacıların Türk kara sularına itilmesine karşı çıkıyor.

Bunun ardından sığınmacılar Kos Limanı'na götürülüyor.

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, olayı bir "yanlış anlama" olarak tanımlasa da Avrupa Parlamentosu benzer geri itme vakalarının sıklıkla gerçekleştiğine dikkati çekerek soruşturma talep etmişti.

Yunan yetkililer ise Frontex belgelerinde açık bir şekilde geri itme talimatlarının belgelenmesine rağmen, uluslararası hukuka uyduklarını ve söz konusu iddiaların doğru olmadığını öne sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum
Gündem

Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum

İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir keskin nişancı, Azerbaycan-İran sınırındaki Hüdaferin’i eşiyle ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev’i dürb..
PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu
Dünya

PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu

Irak merkezi hükümeti ve IKBY yetkilileri, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya baş..
İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Dünya

İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay