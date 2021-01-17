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Gündem Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Başarılı olamadık
Gündem

Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Başarılı olamadık

ABD'nin yaptırımlarına rağmen Türkiye'nin savunma sanayinde başarıyla ilerlediğine ve büyük güç kazandığına dikkat çeken Yunan uzmanlar, Yunanistan'ın bu alanda Türkiye gibi başarılı olamadığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 17:17:00 -
Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Başarılı olamadık

Yunan akademisyen ve analist George Filis, Türkiye’nin savunma sanayisine ve olası bir Türk-Yunan çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin özellikle son yıllarda devasa bir savunma sanayisi inşa ettiğini vurgulayan Filis, "ABD’nin Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik yaptırım kararı uygulansın ya da uygulanmasın, Türkler kendilerini hâlihazırda son derece güçlü hissediyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki bazı Yunan hükûmetlerinin de Türkiye’ye paralel olarak savunma sanayisini güçlendirmek istediğini ifade eden George Filis, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda bazı Yunanistan hükûmetleri de Türkiye’nin paralelinde savunma sanayisini güçlendirmek istedi, ancak başarılı olamadı. Ortada, sanki birileri Yunanistan’ın süper güce sahip devletlerden tamamen bağımsız olmasını istemiyormuş gibi bir çaba var. Savunma sanayisindeki atılımı gerçekleştirebilecek insan kaynağımız var, ancak böyle bir siyasî irademiz yok."

"2021 yılında sıcak çatışma yaşanabilir"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin yakın gelecekte sıcak çatışmaya dönüşebileceğini savunan George Filis, "Sağa sola sapmamızın mümkün olmadığı bir demir yolu üzerinde Türkiye ile sıcak çatışmaya doğru ilerliyoruz. Bunun 2021 yılı içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.

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