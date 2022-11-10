Yunanistan'dan bomba itiraf: Türkiye güçlenirken biz batıyoruz

Komşunun Türkiye derdi bitmiyor. Armyvoice isimli Yunan sitesinde son dönemde Türkiye'nin artan deniz gücü mercek altına alındı. "Türkiye, Akdeniz havzasında yeni tersaneler planlıyor" başlıklı haberde, "Türkiye, Akdeniz havzasında yeni tersaneler planlarken, Yunanistan'da birbiri ardına iflaslar yaşanıyor" denildi.

Türkiye güçlenirken Yunanistan batıyor

Haberde, suyun karşı kıyısında Türkiye güçlenirken Yunanistan'ın fırkateyn satın alarak Fransız tersanelerini güçlendirdiği belirtildi. Yeni tersanelerin inşası bir köşede dursun, komşu mevcut olanlara da sahip çıkamıyor. Borcu 432 milyon avroyu aşan Elefsina Tersaneleri kapanmayla karşı karşıyayken 600 kişinin işsiz kalması bekleniyor.

"Başka ülkelerin tersanelerine milyarlar akıtıyoruz"

Yunan sitesi kaçınılmaz bir karşılaştırmaya mecbur olunduğunu belirterek, "Türkler kendi savaş gemilerini yapma kabiliyetlerini çoğaltırken biz de başka ülkelerin tersanelerine milyarlar akıtıyoruz. Türkiye'nin halihazırda iki devlete ait tersanesi ve savunma inşaatı ile uğraşan üçüncü bir özel tersanesi var. Ayrıca, ticari gemileri nispeten düşük maliyetle inşa etme potansiyeli yüksek olan birçok özel tersaneye sahiptir" denildi.

Türk yapımı gemilerin gelirleri yüzde 375 arttı

Türkiye'nin kendine yetmekle yetinmeyip, dünya için de vazgeçilemez bir tedarikçi olma yolunda ilerlediğine dikkat çekilen haberde, "2020 yılında Türk tersanelerinin Meksika, Seyşeller, Hindistan ve Umman dahil 136 ülkeye gemi ve yat ihraç etmesi dikkat çekicidir. Türk yapımı gemilerin gelirleri 2018'e göre %375 arttı." ifadeleri kullandı.

Ankara'nın hızla artan savunma gücü tüm dünyanın malumu. Havada, karada ve denizde Türkiye oyunun kurallarını kendi belirleyecek seviyeye geldi. Uygulanan ambargolar üretimi şahlandırdı pek çoğu dünyadaki muadillerinden çok üstün olan kritik savunma unsurları Türk askerlerinin emrine verildi.

Yüzde 100 Türk tasarımı

Bu başarı şüphesiz Türk korkusuyla hayatını devam ettiren komşunun gözünden de kaçmadı. "Savaş gemileri inşa etme olanaklarına gelince, Türk Deniz Kuvvetleri'nin korvet programının %100 Türk tasarımı gemilerle ilerlediğinin altı çizildi" denilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

MİLGEM programı (Ulusal Gemi programı) kapsamında, 4 Ada sınıfı korvet olan TCG Heybeliada, 2011'den 2019'a kadar hizmete girdi. Beşinci gemi olan I sınıfı bir firkateyn, 2017'den beri yapım aşamasında, 2023'te teslimat mümkün.

İlk beş geminin %75'i Türk malzemeleriyle inşa edildi. Türk Basınına göre, I. Sınıf fırkateynler keşif ve gözetleme, hedef tespit ve keşif, düşman faaliyetlerine karşı erken uyarı, üs ve liman savunması, denizaltısavar, uçaksavar ve su üstü harekatları, amfibi harekat ve devriye görevleri icra edecek.

Star Gazetesi