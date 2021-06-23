Yunanistan'dan Ankara'ya yeni atama

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yurtdışında görev yapan Büyükelçilerde yeni atamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Atina’da toplanan Dışişleri Bakanlığı Yüksek Hizmet Konseyi, Yunanistan’ın yurtdışındaki diplomatik temsilinde önemli değişikliklere karar verdi.

Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Diplomatik Danışmanı Eleni Surani Roma Büyükelçiliğine görevlendirildi, ancak bu görev şu an itibariyle 2021’in sonuna kadar olacak.

Bilindiği üzere Eleni Surani, son iki yılda özellikle hassas konuları ele aldı ve T.C.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile doğrudan iletişimin hassas rolünü üstlenmişti.

Yunanistan’ın Ankara’daki Büyükelçisi Mihail Hristos Diamesis, Atina’ya merkeze dönerken, daha önce Kahire’de görev yapan ve Libya özel Temsilçisi olan Hristodulos Lazaris görevi Diamesis’den devralıyor ve Ankara’ya göreve gidiyor.

Büyükelçi Lazaris Türkiye’de iki kez daha görev yaptı, Türkçe biliyor ve bu deneyimin tercihinde rol oynadığı görülüyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın şu anki Siyasi Direktörü Kiriakos Lukakis, İsrail’deki hükümet değişikliğinin ve aynı zamanda bölgedeki genel değişikliklerin güçlü bir Yunan varlığını gerektirdiği bir zamanda, Tel Aviv’deki çok önemli Büyükelçiliği devralıyor.

Kiriakos Lukakis, Yunanistan-Türkiye pozisyonlarında çok yetenekli bir diplomat, Dışişleri Bakanlığı’nda bırakacağı boşluğu doldurma konusunda endişeler olsa da, yeni görevinde kendisinden çok şey bekleniyor.

Büyükelçi Şekeris BM’de görevlendirilirken, NATO’daki temsilci belirlenmediğinden dolayı mevcut daimi temsilci S. Lampridis görevinde kalıyor.

Kaynak: Birlik Gazetesi