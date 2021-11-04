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Aktüel Yunanistan’daki kurumun başına Türk seçildi
Aktüel

Yunanistan’daki kurumun başına Türk seçildi

Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat, Yunanistan Merkezi Tütün Kooperatifleri Birliği (KAPNİKİ) başkanı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 15:44:00 -
Yunanistan’daki kurumun başına Türk seçildi

Yeni Akit  Ankara

Yunanistan Merkezi Tütün Kooperatifleri Birliği’nde 31 Ekim Pazar günü yapılan seçimler sonrası yeni yönetim ve denetim kurulu belirlendi. Batı Trakya’da yayımlanan Gündem Gazetesi’nde yer alan haberde yer alan bilgilere göre, Yunanistan Merkezi Tütün Kooperatifleri Birliği’nin (KAPNİKİ) yeni yönetim ve denetim kurulları şöyle oluştu:

Yönetim kurulu

Başkan: Hüseyin Esat
Birinci Başkan Yardımcısı: Evangelos Yaniotas
İkinci Başkan Yardımcısı: Hristos Bozikis
Sekreter: Nikolaos Dagas
Kasadar: Mihail Çervistas
Üye: Kostandinos Zkayas
Üye: Thodoros İordanidis
Üye: Kostandinos Karkaetidis
Üye: Haralambos Papadopulos
Üye: Mihail Paskalidis
Üye: Yorgos Polihronidis

Denetim kurulu

Başkan: Pandelis Ayvacidis
Üye: Cemil Demir
Üye: Theodoros Çantopulos

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