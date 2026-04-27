  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her şeyi bilen yapay zeka bunu da tahmin etti: İşte 81 ilimizin 50 sene sonra ki şaşırtan nüfusları
Spor
5
Yeniakit Publisher
Fenerbahçelilerin hayallerini çalan Ederson’dan "Hadi oradan be" dedirten hamle
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray derbisi sonrası özür diledi.

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a mağlup olduğu derbinin ardından Brezilyalı kaleci Ederson’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kırmızı kart görerek oyun dışı kalan deneyimli file bekçisi, sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı.

Karşılaşmada yaşanan olaylara değinen Ederson, hem taraftarlardan hem de takım arkadaşlarından özür diledi. Kırmızı kart kararına katılmadığını belirten tecrübeli kaleci, “Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Maçın ardından VAR monitör kabinine yönelik tepkisiyle de gündeme gelen Ederson, bu davranışından dolayı pişmanlık duyduğunu vurguladı.

Brezilyalı kaleci, “Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Aynı hareketleri Türkiye dışında başka bir ülkede yapabilirmiydin????
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23