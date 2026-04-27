Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir ABD'deki saldırı sonrası gözler ziyaretteydi! Buckingham Sarayı’ndan Kral Charles açıklaması Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu: Washington'daki saldırı sonrası liderler görüştü! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife! Muş'ta deprem Trump’tan sarsıcı iddia: "İran nükleer silah alırsa ABD havaya uçar, İsrail yok olur!" Kral Abdullah'tan ABD ve İran'a net mesaj: Orta Doğu'da sinsi planlara geçit yok İran ve Katar hattında sıcak diplomasi: Orta Doğu'da ateşkes için düğmeye basıldı! "Ayın Öğretmeni" seçilmişti, katliam silahlarıyla yakalandı! Washington'da sarsıcı detaylar! Zelenskiy'den tarihi Ankara mesajı: "NATO Zirvesi için Türkiye'de olacağız!"
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kene kabusu ölüm sezonunu açtı: İlk can kaybı Tokat’tan...

Havaların ısınmasıyla kene kabusu da ölüm sezonu açtı. Memleketi Tokat’ta kene ısıran ve 10 gündür Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören 21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evren köyünde hayvancılıkla uğraşan Süleyman Gülsün, 10 gün önce yüksek ateş şikayeti ile Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Daha sonra durumu ağırlaşan Gülsün, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan kontrolde Gülsün'de KKKA hastalığı tespit edildi. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Gülsün, dün akşam hayatını kaybetti.

Ailesine teslim edilen Gülsün'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyüne götürüldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23