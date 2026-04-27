Kene kabusu ölüm sezonunu açtı: İlk can kaybı Tokat’tan...
Havaların ısınmasıyla kene kabusu da ölüm sezonu açtı. Memleketi Tokat’ta kene ısıran ve 10 gündür Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören 21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evren köyünde hayvancılıkla uğraşan Süleyman Gülsün, 10 gün önce yüksek ateş şikayeti ile Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Daha sonra durumu ağırlaşan Gülsün, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yapılan kontrolde Gülsün'de KKKA hastalığı tespit edildi. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Gülsün, dün akşam hayatını kaybetti.
Ailesine teslim edilen Gülsün'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyüne götürüldü.