Otomotivde şov zamanı! PEUGEOT iki konseptle sahne aldı!
Onur Yılmaz

Otomotivde şov zamanı! PEUGEOT iki konseptle sahne aldı!

Otomotiv dünyasının en dinamik markalarından PEUGEOT, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda geleceğe yön veren iki yeni konsept aracını tanıtarak tasarım, yenilik ve akıllı mobilitede sınırları zorlayan vizyonunu ortaya koydu.

Foto - Otomotivde şov zamanı! PEUGEOT iki konseptle sahne aldı!

Otomotiv dünyasının sportif sürüşle yüksek teknolojiyi bir arada sunabilen göz alıcı markası PEUGEOT, yeniden katılım sağladığı Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı ile global pazarlardaki iddiasını dünyanın en önemli otomobil pazarlarından birinde sergiledi. Fransız tasarımını, sürüş keyfini ve ileri teknolojileri bir araya getirerek elektrikli ve akıllı mobilite yönündeki dönüşümüne hız katan marka için bu fuar, stratejik bir adım olma özelliği taşıyor.

Foto - Otomotivde şov zamanı! PEUGEOT iki konseptle sahne aldı!

Dünyanın önde gelen elektrikli ve akıllı mobilite pazarlarından biri ve PEUGEOT’nun gelecekteki ürün portföyünü şekillendiren yeniliklerin merkezi olan Çin, markanın küresel gelişiminde de kilit bir role sahip. Bu kapsamda marka, Pekin’de düzenlenen fuarda yer alarak, global stratejisini net bir şekilde ifade ediyor. Pekin’in günümüzde PEUGEOT için önemli bir sahne olduğunu söyleyen PEUGEOT CEO’su Alain Favey, “Bu otomobil fuarı, gelecekteki ürünlerimize dair planlarımızı sergilemenin yanı sıra iddiamızı da tekrar pekiştirme fırsatı sunuyor. Çin, özellikle elektrifikasyon, yenilik ve marka algımızın güçlendirilmesi yönündeki global dönüşümümüzün ardındaki temel itici güçlerden biri. Bugün burada hem Çin hem de global pazarlarımız için görücüye çıkardığımız iki yeni konsept otomobil, zarif ve çekici Fransız tasarımı ve sürüş keyfini, dünya lideri elektrikli ve akıllı teknolojilerle bir araya getirerek, markamızın yeni ve cesur geleceğine dair vizyonumuzu ortaya koyuyor” dedi.

Foto - Otomotivde şov zamanı! PEUGEOT iki konseptle sahne aldı!

Pekin 2026’da Fransız tarzını, duygusal tasarımı ve en gelişmiş elektrikli ve akıllı teknolojileri harmanlayan, ileriye dönük bir vizyon sergileyen PEUGEOT, ‘Sürüş keyfini ciddiye alma’ söylemine sadık kalan marka olarak duyguları, üstün kaliteyi ve yeniliği dönüşümünün merkezine yerleştirerek, dünya genelinde konumlandırmasını yukarı taşımayı sürdürüyor. Marka, yeni nesil müşterilerin beklentileriyle tam bir uyum içerisinde, dikkat çekici, istek uyandıran ve sürmesi keyifli otomobiller geliştirmek konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Bu vizyon kapsamında marka, geleceğine cesur ve somut bir bakış sunan iki yeni konsept otomobili Pekin’de ilk kez tanıttı. PEUGEOT’nun; tasarımın, yeniliğin ve akıllı mobilitenin sınırlarını zorlama iddiasını hayata geçiren bu iki konsept otomobil, aynı zamanda markanın duygulara ve sürüş keyfine odaklanan temel değerlerine de sadık kalıyor. Birer tasarım çalışması olmanın ötesine geçen bu iki konsept otomobil, PEUGEOT’nun gelecekteki müşteri beklentilerini öngörme ve hem Çin hem de global pazarlar için yeni nesil, istek uyandıran, geleceğe dönük otomobiller yaratma becerisinin altını çiziyor. PEUGEOT Concept 6, markanın, büyük sedan segmentinin cesur ve yeni bir nesline ilişkin gelecek vizyonunu ifade ediyor. Bir sedanın zarafetini shooting brake formunun dinamizmiyle buluşturan modelin incelikli silüeti, PEUGEOT’nun köklü grand tourer station wagon mirasını hatırlatıyor. Zarif ve sportif, çağdaş ve zamansız bir otomobil olan Concept 6, bünyesinde barındırdığı Fransız tarzı ve oranları arasında güçlü denge sayesinde, incelikli ve duygusal bir tasarım yaklaşımını yansıtıyor.

Foto - Otomotivde şov zamanı! PEUGEOT iki konseptle sahne aldı!

PEUGEOT Concept 8 ise PEUGEOT’nun geniş SUV tasarımının geleceğine giden yolu gösteriyor. Saf ve yalın tasarımı, otomobilin verimliliğini ve aerodinamik performansını vurgularken, güçlü ve rafine duruşu da sezgisel bir sürüş keyfi vaat ediyor. Sportif karakteri ve geniş oranlarıyla Concept 8, PEUGEOT’nun gücü, hacmi ve dinamizmi bir araya getiren SUV vizyonunda yeni bir dönemin habercisi. Her iki tasarım da, markanın temel değerleri olan sportifliği, çevikliği ve güçlü bir ifadeyi yansıtıyor. Giderek daha da basmakalıp bir hale gelen bir dünyada duyguları, varlığı ve anlamı seçen PEUGEOT, gösterişlilik yerine sadeliği, aşırılık yerine karakteri tercih ediyor.

Foto - Otomotivde şov zamanı! PEUGEOT iki konseptle sahne aldı!

PEUGEOT’nun 2026 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’na katılması, markanın geleceğin mobilitesini küresel ölçekte şekillendirme yönündeki kararlılığının net bir şekilde altını çiziyor. Çin’i stratejisinin temel taşlarından biri olarak konumlandıran marka, mirasından aldığı güçle geleceğin yeni standartlarını belirleyerek, yoluna güvenle devam ediyor. Bu yeni konsept otomobiller, Çin’de Çin pazarı için üretilecek, aynı zamanda Çin’den PEUGEOT’nun uluslararası pazarlarına ihraç edilecek yeni bir büyük sedan ve SUV ürün yelpazesinin habercisi olma niteliği taşıyor. PEUGEOT’nun tasarım yetkinliği ve sürüş dinamiklerini markanın iş ortağı Dongfeng’in üstün teknolojisi ile buluşturan bu otomobiller, Dongfeng’in Wuhan tesisinde üretilecek.

