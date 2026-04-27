Otomotivde şov zamanı! PEUGEOT iki konseptle sahne aldı!

Pekin 2026’da Fransız tarzını, duygusal tasarımı ve en gelişmiş elektrikli ve akıllı teknolojileri harmanlayan, ileriye dönük bir vizyon sergileyen PEUGEOT, ‘Sürüş keyfini ciddiye alma’ söylemine sadık kalan marka olarak duyguları, üstün kaliteyi ve yeniliği dönüşümünün merkezine yerleştirerek, dünya genelinde konumlandırmasını yukarı taşımayı sürdürüyor. Marka, yeni nesil müşterilerin beklentileriyle tam bir uyum içerisinde, dikkat çekici, istek uyandıran ve sürmesi keyifli otomobiller geliştirmek konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Bu vizyon kapsamında marka, geleceğine cesur ve somut bir bakış sunan iki yeni konsept otomobili Pekin’de ilk kez tanıttı. PEUGEOT’nun; tasarımın, yeniliğin ve akıllı mobilitenin sınırlarını zorlama iddiasını hayata geçiren bu iki konsept otomobil, aynı zamanda markanın duygulara ve sürüş keyfine odaklanan temel değerlerine de sadık kalıyor. Birer tasarım çalışması olmanın ötesine geçen bu iki konsept otomobil, PEUGEOT’nun gelecekteki müşteri beklentilerini öngörme ve hem Çin hem de global pazarlar için yeni nesil, istek uyandıran, geleceğe dönük otomobiller yaratma becerisinin altını çiziyor. PEUGEOT Concept 6, markanın, büyük sedan segmentinin cesur ve yeni bir nesline ilişkin gelecek vizyonunu ifade ediyor. Bir sedanın zarafetini shooting brake formunun dinamizmiyle buluşturan modelin incelikli silüeti, PEUGEOT’nun köklü grand tourer station wagon mirasını hatırlatıyor. Zarif ve sportif, çağdaş ve zamansız bir otomobil olan Concept 6, bünyesinde barındırdığı Fransız tarzı ve oranları arasında güçlü denge sayesinde, incelikli ve duygusal bir tasarım yaklaşımını yansıtıyor.