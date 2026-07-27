  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu ağacın meyvesi gövdesinde: Turistler onun için dünyanın öbür ucuna gidiyor! Bakın şimdi övünürler hangi konularla... Beşiktaş'ı bunlar için istemedi TUSAŞ, havacılık tarihine geçecek hamle için tarih verdi! Milli gururumuz HÜRJET’ten dev atılım Trump, hepinizin bildiği gibi… Yalancı çoban Amerikalıymış! Transfer sezonu tam anlamıyla yangın yeri: Galatasaray 'ateş'e elini sokacak mı? Uçuk iddia: Gizlice hareket edip Türkiye'nin Eurofighter savaş uçaklarını füzesiz bıraktık Üst üste zamlar sonrası nihayet müjdeli haber! Tarih verildi, akaryakıta büyük indirim geliyor Dev adımı atacaklar: Paraguay'da gündem Galatasaray! Buruk istedi, yönetim uğraşıyor
Kültür Sanat
7
Yeniakit Publisher
Osmanlı izleri gün yüzüne çıktı! 22 yıllık kazıda sona gelindi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Osmanlı izleri gün yüzüne çıktı! 22 yıllık kazıda sona gelindi

Bitlis Kalesi’nde 2004’ten bu yana sürdürülen arkeolojik kazıların yüzde 95’i tamamlandı...

#1
Foto - Osmanlı izleri gün yüzüne çıktı! 22 yıllık kazıda sona gelindi

Bitlis Kalesi’nin yüzyıllardır toprak altında kalan bölümleri, uzun soluklu kazı çalışmalarının ardından yeniden görünür hale geldi.

#2
Foto - Osmanlı izleri gün yüzüne çıktı! 22 yıllık kazıda sona gelindi

2004 yılından bu yana sürdürülen kazılarda, kalenin farklı bölümlerinde Osmanlı dönemine ait mektep, sarnıç, cami ve hamam gibi birçok mimari yapı gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmalarının 2026 yılı itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Üner, Eren ailesinin desteğiyle yürütülen çalışmaların yaklaşık yüzde 95'inin tamamlandığını belirterek, ortaya çıkarılan tarihi yapıların büyük bölümünün restorasyona hazır hale getirildiğini söyledi.

#3
Foto - Osmanlı izleri gün yüzüne çıktı! 22 yıllık kazıda sona gelindi

2004 yılından beri Bitlis Kalesi'nde kazılar yapılmaya başlandığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade eden Üner, "2024 Eren ailesinin desteğiyle kazılarımızın hemen hemen yüzde 95'ini tamamlamış durumdayız. Kalede açığa çıkan mektep, sarnıç, cami ve hamam gibi yapıların büyük bir kısmını ortaya çıkararak restorasyona hazır hale getirdik. Bunları restorasyona hazır hale getirdikten sonra turizme ve Bitlis'e kazandırmak anlamında büyük bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

#4
Foto - Osmanlı izleri gün yüzüne çıktı! 22 yıllık kazıda sona gelindi

Bitlis Eren Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı çalışmalarının bilimsel danışmanı Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun danışmanlığında yürütülen kazılarda, Osmanlı dönemine ait çok sayıda mimari kalıntı ve küçük buluntuya ulaşıldı. Kazı çalışmalarında; sikkeler, lüle taşları, küpler, kandiller, seramik parçaları, cam, metal ve kemik objeler gün yüzüne çıkarıldı. Buluntuların büyük bölümünün 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen Geç Osmanlı dönemine ait olduğu belirtildi.

#5
Foto - Osmanlı izleri gün yüzüne çıktı! 22 yıllık kazıda sona gelindi

Kazı çalışmalarında kalenin saray bölümünden tarihi Sinan Bey Hamamı'na doğru uzanan künkler de ortaya çıkarıldı. Bu yıl özellikle Sinan Bey Hamamı'nın batı ve güney bölümlerinde çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında kalenin güneyinde, orijinal girişten kuzeye doğru uzanan hatta ana bir yol keşfedildiğini belirten Doç. Dr. Yunus Emre Karasu, "Kuzey-güney doğrultusunda uzanan yolun saray bölümüne doğru devam ediyor. Bu yılki temel hedefimiz kalenin güneyinde, orijinal girişten kuzeye doğru devam eden hattı ortaya çıkarmaktı. Bu kapsamda kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve saray kısmına doğru devam eden ana bir yol keşfettik. Açtığımız alanlarda ekseriyetle Geç Osmanlı dönemine tarihlenen mimari kalıntılar tespit edildi" dedi.

#6
Foto - Osmanlı izleri gün yüzüne çıktı! 22 yıllık kazıda sona gelindi

2026 yılı itibarıyla Bitlis Kalesi'ndeki kazı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirten Karasu, kalenin merkezinde ve orijinal U şeklindeki giriş bölümünde çalışmaların devam edeceğini söyledi. Kazı ekibinde 25 işçinin görev yaptığı çalışmaların tamamlanmasının ardından, ortaya çıkarılan yapıların restorasyon süreçlerinin başlatılması ve Bitlis Kalesi'nin bölge turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Destici: Sanatçı değil! Ne olduğu ortada’ demişti! 53 yaşındaki Gülben Ergen bikinilerini giyip ücretli abonelik başlattı
Gündem

Destici: Sanatçı değil! Ne olduğu ortada’ demişti! 53 yaşındaki Gülben Ergen bikinilerini giyip ücretli abonelik başlattı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Adıyaman’da açtığı anaokulu töreninde halay çeken Gülben Ergen'in başörtülü bir kadın..
Antalya'da atölyede feci ölüm!
Yerel

Antalya'da atölyede feci ölüm!

Antalya’nın Kepez ilçesinde kamyonetten mermer indirildiği sırada devrilen mermerin çarpmasıyla düşen ve başını arkadaki mermer bloğa çarpan..
Kuveyt'ten İran yalanlaması
Dünya

Kuveyt'ten İran yalanlaması

Kuveyt, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedefindeki İran'a yönelik saldırılara katıldığı iddialarını yalanladı.

Ukrayna İran'a saldırdı! Dışişleri Bakanlığından şiddetli kınama
Gündem

Ukrayna İran'a saldırdı! Dışişleri Bakanlığından şiddetli kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Bakanlık, saldırının..
Berlin’de LGBT yürüyüşü iptal edildi! Araç aralarına daldı
Dünya

Berlin’de LGBT yürüyüşü iptal edildi! Araç aralarına daldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Onur Yürüyüşü, bir sürücünün otomobiliyle kalabalığın arasına girmesi üzerine iptal edildi. Olayda..
Türkiye'den sonra o ülke de izin vermedi! LGBT temalı kruvaziyer limana alınmadı
Gündem

Türkiye'den sonra o ülke de izin vermedi! LGBT temalı kruvaziyer limana alınmadı

Türkiye'nin ardından Mısır da LGBT temalı kruvaziyer gemisinin limana yanaşmasına izin vermedi. İstanbul ve Kuşadası programı iptal edilen g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23