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Aktüel Yunanistan’da yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı yüzde 80’i aştı
Aktüel

Yunanistan’da yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı yüzde 80’i aştı

Ülkede son 24 saatte 3 bin 227 vaka tespit edildi, 59 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:14:43 -
Yunanistan’da yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı yüzde 80’i aştı

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 80’i aştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke çapındaki devlet hastanelerinde toplam bin 220 yoğun bakım yatağından en az bininin dolu olduğu ifade edilirken, birçok yerde ek yoğun bakım ünitesi ihtiyacının baş göstermeye başladığı belirtildi.

Yunanistan’da, son 24 saatte 3 bin 227 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, 59 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 85 bin 261 ve toplam ölü sayısı 1347 olarak açıklandı.

Ülke çapında karantina uygulanan Yunanistan'da, 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı var.

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