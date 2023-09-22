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Dünya Yunanistan'da yeni çalışma yasası: Hükümet meclisi onay verdi, resmen duyurdular! Bakın ne yaptılar
Dünya

Yunanistan'da yeni çalışma yasası: Hükümet meclisi onay verdi, resmen duyurdular! Bakın ne yaptılar

Yeniakit Publisher
2023-09-22 22:00:00 - 2023-09-22 22:03:52
Yunanistan'da yeni çalışma yasası: Hükümet meclisi onay verdi, resmen duyurdular! Bakın ne yaptılar

Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis'in teklifine meclis onay verdi. Yunanistan'da günlük çalışma süresi 13 saat oluyor. Ülkede pazar günleri de çalışılacak

Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis'in teklifine meclis onay verdi. Yunanistan'da günlük çalışma süresi 13 saat oluyor. Ülkede pazar günleri de çalışılacak
Yunanistan’da çalışma sürelerini günlük 13 saate çıkarmayı içeren yasa tasarısı Meclis'te kabul edildi. Tasarıya karşı ülke genelinde protestolar düzenlenmiş, greve gidilmişti.

Yunanistan'da toplu taşımadan kamu kurumlarına kadar birçok alanda genel grev yapıldı. Ülkenin dört bir yanında protesto eylemleri ve mitingler düzenlendi.

Binlerce çalışan, gecenin geç saatlerine kadar meydanlarda eylem yaptı.

O protestoların sebebi, günlük çalışma süresini 13 saate çıkarmayı içeren yasa tasarısıydı.

Tartışmalı tasarıyı Meclis'e Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis sundu. Ülke genelinde olaylara sebep olan tasarıya Meclis onay verdi.

Düzenleme günlük çalışma süresinin 13 saate, haftalık çalışma süresinin 78 saate çıkarılmasının önünü açıyor.
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Tatil olan pazar günlerinde de çalışılması düzenlemede yer alıyor.

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