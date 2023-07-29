Yunanistan’da yangınlar sonrası Vali böyle dans etti, ülkeyi salladı! Görüntülere bakan tepki gösterdi!

Yunanistan'da günlerdir süren orman yangınları nedeniyle kriz durumu ilan edildi. Attica Valisi Patulis'in yangınlarla mücadele edilirken düğünde dans etmesi sosyal medyada tepki çekti. Ayrıca askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada büyük bir hasar oluştu. Yangınlarda 4 kişi hayatını kaybetti. Türkiye ve diğer ülkeler yangınlarla mücadeleye destek veriyor.

Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Başkent Atina ve Rodos Adası’nda orman yangınları sürerken Attika bölge valisi Giorgos Patoulis'in katıldığı bir etkinlikte dans ettiği görüntüler tepkilere neden oldu. Görüntülerin ardından Patoulis bir özür mesajı yayınladı.

Yunanistan’da 13 günde 600’den fazla orman yangını çıktı ve bölgelerde can kaybının yaşanmaması için insanlar büyük bir hızla tahliye edildi. 17 Temmuz’da başlayan orman yangınları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, bir yangın söndürme uçağı düştü ve alevlerin sıçradığı askeri uçak mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Yunanistan’da zor günler yaşanırken Yangınların devam ettiği Attica ilinden gelen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Attika bölge valisi Giorgos Patoulis'in düzinelerce orman yangını devam ederken bir etkinlikte dans ederken çekilmiş bir videosu sosyal medyada viral oldu.

ÖZÜR DİLEDİ AMA

Patoulis'i Atina'daki Zappeio Malikanesi'ndeki bir etkinlikte dans ederken çekilen videosu sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Patoulis olay için alenen özür diledi ve olayı "tamamen yanlış" olarak nitelendirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekathimeri’nin haberine göre Patoulis açıklamasında, “Dün Zappeio Malikanesi'nde kadınlar için düzenlenen bir etkinliğe katıldım. Bu etkinliğin sonlarına doğru ve ben ayrılmadan kısa bir süre önce, katılımcılardan bazıları benden onlarla dans etmemi istedi ve ben de tamamen düşüncesiz bir şekilde davetlerine olumlu yanıt verdim. İçtenlikle özür dilemek istediğim kötü bir andı.” ifadelerini kullandı.