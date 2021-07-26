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Dünya Yunanistan'da vaka sayıları arttı
Dünya

Yunanistan'da vaka sayıları arttı

Yunanistan'da koronavirüs vakalarındaki hızlı artış sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere kısıtlamalar sertleştirilerek çok sayıda yeni önlemin hayata geçirilmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 01:58:00 -
Yunanistan'da vaka sayıları arttı

Hükümetin kararlaştırdığı yeni önlemler kapsamında tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, sadece aşılı kişilerin girişine izin veriliyor.

Restoran, kafe ve barların kapalı alanlarına da aşısız kişiler alınmıyor. Aşı olmayı reddeden çalışanların açığa alınması ve yasaklara uymayanlara 50 binden 200 bin euroya kadar para cezaları kesilmesi öngörülüyor.

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