Yunanistan’da Türkiye korkusu

Münübe Yılmaz

Akdeniz’de önceki gün önemli bir tatbikat yapan Türkiye’nin hamlesi sonrası Yunanistan teyakkuza geçti. Ta Nea gazetesi Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Yunan donanmasındaki tüm güçlere yüksek alarma geçmesi talimatı verdiğini yazdı. Yunan Silahlı Kuvvetleri ve özellikle de deniz kuvvetlerinin, Edirne’den başlayarak, Ege’den güney Girit’e kadar teyakkuza geçtiği belirtildi.

Türkiye’yi kıta sahanlığı konusunda Uluslarası Ceza Mahkemesi’ne (Lahey) şikayet etmeye hazırlanan Başbakan Miçotakis, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’u da ABD’nin Girit’teki Souda askeri üssüne gönderdi. Panagiotopoulos’un Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile yaptığı ziyarette ABD’lilerden Türkiye’ye karşı destek ve yardım istediği bildirildi.