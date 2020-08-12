  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yunanistan'da Türkiye hareketliliği... Başbakan Miçotakis acil koduyla düzenledi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleri sonrası tedirgin olan Yunanistan'da Başbakan Kiriakos Miçotakis, acil koduyla ulusa sesleniş düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 19:44:00 -
Yunanistan'da Türkiye hareketliliği... Başbakan Miçotakis acil koduyla düzenledi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru sondaj faaliyetleri kapsamında Oruç Reis sismik araştırma gemisini bölgeye göndermesi Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Türkiye'nin tarihi hamlesi sonrası Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, acil koduyla ulusa sesleniş düzenledi.

Miçotakis, açıklamasında "Yunanistan, gururlu ve güçlü bir ülke. Avrupa ailesinin bir üyesi ve Doğu Akdeniz'de istikrarın çıpasıyız. Uluslararası hukuk ilkelerine ve iyi komşuluk kurallarına sıkı sıkıya bağlılığımızı koruyoruz. Herkesle barış, iyi niyet ve işbirliği köprüleri arıyoruz. Vatanımız tehditlere ve şantaja boyun eğmiyor. Ancak provokatif eylemlere müsamaha göstermeyeceğiz. Bu ilkeli politikayı takiben, İtalya ve en son Mısır ile müzakereler yaptık ve anlaşmalar imzaladık. Anlaşmalar Deniz Hukuku ile tam uyumludur. En zor diyalogdan bile korkmuyoruz zira tutumumuzun meşruiyetine inanıyoruz. Ancak gergin bir atmosferde kışkırtıcı bir diyaloğun anlamsız olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa'nın modern ilkelerine uygun olamayacağını iddia eden Yunan Başbakan, "Türkiye'nin Mısır ile yaptığımız tamamen meşru anlaşmaya tepkisi ne yazık ki 21. yüzyıldaki Avrupa ilkelerini karşılayamadığını gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye, baskı ve sindirme mantığına bağlı kaldığını gösteriyor. Bu, başka dönemlerin mantığı. Aynı zamanda bizzat Türkiye, Libya'daki Trablus yönetimiyle geçersiz ve hukuku aykırı bir mutabakat imzaladı. Türkiye, sürekli tekrarladığı meydan okumalarla Yunanistan ve Avrupa'nın dayanıklılığını test ediyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün çakılmıştı! Altın tekrar uçuşa geçti
Ekonomi

Dün çakılmıştı! Altın tekrar uçuşa geçti

Dün Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu açıklamasıyla 435 TL'ye kadar gerileyen gram altın sabah saatlerinde tekrar yükselişe geçti. Gra..
Ekipler harekete geçti, 3 günde yüzlerce sürücünün belgesine el konuldu
Aktüel

Ekipler harekete geçti, 3 günde yüzlerce sürücünün belgesine el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 8-10 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucu 814 sürücünün belgesine geçici olarak ..
Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı
Siyaset

Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı

Genç Parti’nin kurucu ismi olan Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı