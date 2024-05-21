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Gündem Yunanistan'da tepki çeken Filistin kararı! 'Tehdit' olarak gördüler
Gündem

Yunanistan'da tepki çeken Filistin kararı! 'Tehdit' olarak gördüler

Yeniakit Publisher
2024-05-21 23:54:00 -
Yunanistan'da tepki çeken Filistin kararı! 'Tehdit' olarak gördüler

Yunanistan'da savcılık, İsrail'in sivil katliamlarına tepki göstermek amacıyla Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Filistin'e destek eylemine katılan 9 Avrupa Birliği (AB) vatandaşını 'tehdit' oluşturdukları gerekçesiyle sınır dışı edilmesini istedi.

Avukat Iota Masuridu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 13 Mayıs gecesi başlatılan Filistin'e destek amaçlı yerleşme eyleminin ardından üniversite binasında gözaltına alınan müvekkillerinin durumu hakkında bilgi verdi.

Masuridu, "Müvekkillerimin gözaltına alındıktan sonra, kamu güvenliği için tehlike teşkil ettikleri iddiasıyla tutuklanmaları ve sınır dışı edilmeleri istendi. Şimdi Amigdaleza Göçmen Merkezi'nde tutuluyorlar." ifadesini kullandı.

Haklarında kamu malına zarar vermek ve işaret fişeği kullanmak gibi suçlamalar bulunan İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyol ve Alman müvekkillerinin 28 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacağını belirten Masuridu, savunma avukatlarının duruşmada hem tutukluluk hem de savcının sınır dışı talebine itiraz edeceğini bildirdi.

Masuridu, müvekkillerinin Filistin'e destek için yaptığı eylemin tamamen sembolik olduğunu vurguladı.

Üniversitenin eylemle ilgili herhangi bir şikayette de bulunmadığını kaydeden Masuridu, "Eylem, şu an tüm dünyayı üzen bir konu için yapılan yasal siyasi bir protesto çerçevesindeydi. Tüm ülkelerin vatandaşlarının şu an Gazze'de kan dökülmesini durdurmak için hükümetlere baskı yapma hakkı vardır. Bu, tamamen yasal ve etik bir haktır." dedi.
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Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde, ülkedeki öğrenci birliklerinin çağrısıyla 13 Mayıs'ta yapılan eylemde Filistin'e destek mesajı verilmişti. Gece boyu süren eylemde öğrenciler, üniversitede yerleşme eylemi yapmıştı. Polis, 14 Mayıs'ta savcı eşliğinde okula girerek yerleşme eylemi yapan 28 kişiyi gözaltına almıştı.

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