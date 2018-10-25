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Yunanistan'da Skibbe depremi! Görevine son verildi

Ülkemizde bir dönem Galatasaray, Ekişehirspor ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Alman teknik adam Michael Skibbe'nin Yunanistan Milli Takımındaki görevine son verildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 18:06
Yunanistan'da Skibbe depremi! Görevine son verildi

Bir dönem ülkemizde de çalışan ve son olarak Yunanistan Milli Takımında görev yapan Michael Skibbe'nin komşudaki kariyeri kısa sürdü. UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grupta yer alan Yunanistan'da Alman teknik adam Michael Skibbe'nin görevine son verildi.

11 galibiyeti var

Yunanistan Futbol Federasyonundan yakın zamanda yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor. Michael Skibbe, Yunanistan Milli Takımı ile çıktığı 27 maçtta 11 galibiyet alabilmişti.

(Sporx)

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 18:06
  1. Yunanistan
  2. Michael Skibbe
  3. Yunanistan Futbol Federasyonu

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