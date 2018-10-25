Yunanistan'da Skibbe depremi! Görevine son verildi
Ülkemizde bir dönem Galatasaray, Ekişehirspor ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Alman teknik adam Michael Skibbe'nin Yunanistan Milli Takımındaki görevine son verildi.25 Ekim 2018 Perşembe 18:06
Bir dönem ülkemizde de çalışan ve son olarak Yunanistan Milli Takımında görev yapan Michael Skibbe'nin komşudaki kariyeri kısa sürdü. UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grupta yer alan Yunanistan'da Alman teknik adam Michael Skibbe'nin görevine son verildi.
11 galibiyeti var
Yunanistan Futbol Federasyonundan yakın zamanda yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor. Michael Skibbe, Yunanistan Milli Takımı ile çıktığı 27 maçtta 11 galibiyet alabilmişti.
(Sporx)
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