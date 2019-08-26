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Yunanistan'da sermaye kontrolleri dönemi kapandı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis:- "Bugün Yunanistan Merkez Bankası ile iş birliği içerisinde sermaye hareketlerini yeniden normalleştiriyoruz"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:59
Yunanistan'da sermaye kontrolleri dönemi kapandı

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 2015 yılında bankaların iflasını engellemek amacıyla getirilen sermaye kontrollerinin tamamen kaldırıldığını açıkladı.

Miçotakis, Yunan meclisindeki genel kurul görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sermaye kontrollerinin on milyarlarca avronun ülkeden çıkması nedeniyle getirildiğini belirterek, önceki hükümeti eleştiren Miçotakis, "Bugün Yunanistan Merkez Bankası ile iş birliği içerisinde sermaye hareketlerini yeniden normalleştiriyoruz." dedi.

Miçotakis, iktidara geldiği seçimlerle birlikte piyasalarda güvenin tesis edildiğini ifade ederek, "Güvensizlik döngüsü bugün kapanıyor, sermaye kontrolleri kaldırılıyor ve ülkede yeni bir iyimserlik döngüsü başlıyor." diye konuştu.

Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikouras da konuşmasında, uygulamanın 1 Eylül'den itibaren geçerli olacağını bildirdi.

Yunanistan'ın 2015'te kreditörlerle anlaşma sağlayamaması üzerine iflas riskiyle karşı karşıya gelmesi sonucu bankalara ağır sermaye kontrolleri getirilmişti. Günlük 60 avro olarak belirlenen nakit çekme limiti kademeli olarak gevşetilmişti.

Son olarak yurt dışına para transferleriyle ilgili kontrollerin uygulanmaya devam ettiği Yunanistan'da son olarak aylık 5 bin avro olan kişilerin bankalardan nakit çekme limiti Ekim 2018'den itibaren tamamen kaldırılmıştı.

Ülkede 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerde Miçotakis'in liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti.


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:59
  1. Kiriakos Miçotakis
  2. sermaye kontrolleri
  3. YUNANİSTAN

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