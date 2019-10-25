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Yunanistan'da savaş paniği! Türk Deniz Kuvvetleri'ne karşı Doğu Akdeniz'de...

Türk Deniz Kuvvetleri'nin hem Ege hem de Doğu Akdeniz'de artan etkinliği Yunanistan basınında geniş yer almaya başladı. Yunanistan'ın adaları Türkiye karşısında korumakta zorlanacağı uyarıları yapılırken, Türk ordusuna karşı Doğu Akdeniz'de Mısır'la birlikte askeri görev birliği kurulması önerildi.

25 Ekim 2019 Cuma 18:45
Yunanistan'da savaş paniği! Türk Deniz Kuvvetleri'ne karşı Doğu Akdeniz'de...

Yunanistan’da yayın yapan Defencereview adlı sitede, ülkenin Türkiye tehdidi altında olduğu iddia edilerek, adalarda Türk ordusuna direnebilmek için öneriler yapıldı.

Defencereview’de yayınlanan makalenin satır başları şöyle:

“Ülkemiz açık bir şekilde Türk tehdidi altındadır ve bu tehdit Meriç’ten Ege adalarına kadar uzamaktadır. Meriç’te coğrafi koşullar bir cephe savaşı öngörmektedir, ama esas önemli kısım adalardır. Midilli, Sakız, Sisam, Rodos gibi büyük adalarda önemlerinden dolayı takviye edilmiş birlikler konuşlandırılmıştır ve bu adalar bir Türk istilasına karşı direnebilir.

Fakat bunun dışında coğrafi pozisyondan dolayı Ege’de birçok küçük ada ve adacık bulunmaktadır ve bu adaların savunması ikinci planda bırakılmıştır.

Türkler 1996 yılından itibaren bu küçük adaları grileştirme yönünde faaliyet sarf etmektedirler. Bu kapsamda adalardan sorumlu ASDEN Komutanlığı’nın yapısının dikkatle reorganize edilmesi gerekmektedir. Bu yönden İskandinavya ülkeleri belki bir model olabilir, çünkü bu ülkeler coğrafi koşulları yüzünden esnek ve küçük birliklerle Amfibi Harekat ve sızma eğitimleri yönünden ileri seviyededir.

Herhangi bir karşı taarruzda büyük adalarımızdan küçük ada ve kayacıklara birliklerimizin hızlıca intikal ettirebilmek bizim için hayati önemdedir. Bu kapsamda hem birliklerin intikal eğitimlerinin hem de bunu sağlayacak araç ve gereçlerin en üst seviyede olması gerekmektedir.

Ege’deki bu küçük adacıklar savunma açısından bize dezavantaj yaratmaktadır. Çünkü bütün adalarda aynı anda askeri varlık bulunduramayız. Büyük adalardan bu adalara nakledilecek askeri birliklerin ise özellikle hava kuvvetleri şemsiyesi altında nakledilmesi gerekmektedir. Bu da deniz hava işbirliğinin bölge için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

İşgal edilmiş ada ve adacıkları geri alma senaryolarının denendiği eğitimlere dikkatle bakmak gerekmektedir. Bu ada ve adacıkları geri almak piyadelerin görevidir özellikleri deniz piyadelerinin. Ama kesinlikle özel kuvvet unsurlarının görevi değildir. Ne yazık ki Yunanistan’da deniz piyade unsurları uzun zamandır en dışlanmış unsur görünümündedir.”

‘Türkiyeye karşı göev birliği...’

VeryansınTV'de yer alan habere göre; Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ortaklığıyla önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Medusa Tatbikatı da Yunanistan basınının gündeminde.

Yunanistan’da yayın yapan Hellas Jurnal isimli sitede, önümüzdeki dönemde icra edilecek Medusa tatbikatına GKRY’nin de katılacağı belirtildi. Tatbikatın ağırlıklı olarak Girit’in güneyinde yapıalcağı, bu kapsamda 3 ülkenin yoğun eğitimler icra edeceği belirtildi. Ayrıca Meis adasının güneyinde de Mısır ve Yunanistan’a unsurlarının ortak eğitimler yapacağı, bu eğitimler kapsamında asimetrik tehditlere karşı savunma ve hava savunma eğitimlerinin yoğun olarak yerine getirileceği ifade edildi.

Bahse konu eğitimlerle özellikle Yunan personelin Mısır’ın sahip olduğu modern gemilerdeki imkan kabiliyetleri görme ve iki ülkenin birlikte çalışabilme ihtimalinin arttırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ayrıca önümüzdeki süreçte Mısır, Yunanistan ve GKRY’nin katıldığı az sayıda suüstü unsurundan oluşan ortak bir görev birliğinin Doğu Akdeniz’de görev yapmasının düşünülebileceği ve bu şekilde Türkiyeye bir mesaj verilebileceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 18:45
  1. Defencereview
  2. Midilli
  3. Sakız
  4. Sisam
  5. Rodos
  6. İskandinavya
  7. Medusa Tatbikatı
  8. Doğu Akdeniz

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş7 sa önce
    Bu islam ülkelerinin başındaki siyonist ruhlu kâfir ler islam ülkelerinin başına bela müslümanlar ne zaman akıllanacak kâfir den dost mu olur bunlar akıllana diği sürece Cenabı Allah bunları cezalandırır
  • hercaihercai8 sa önce
    Midilli, Sakız, Sisam, Rodos zaten bizimdi! Geri ALACAGIZ ZAMANI GELINCE!
  • müminmümin8 sa önce
    İhlasla hasbinAllahu ve nimel vekil ve nimel mevla ve nimennasir diyelim ve amacımız ilayı kelimetullah olsun, allahın kuranına uymak olsun, Allah bize yeter hatta tüm dünya biz karşı birleşse bile.
  • VatanVatan8 sa önce
    Mısır bize dokunduğu takdirde ülkesinde kaos çıkar bunu çok iyi bilirleer
  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu9 sa önce
    yunanistan sen bosyere heveslenme firavunun dolu ebedi orada hukum sürecek değil musluman bir lder yonetime gecerse ne olacak

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