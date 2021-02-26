Yunanistan'da ordu isyan bayrağını çekti! Askerler arasında büyük huzursuzluk

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede de sürekli olarak sıkıntılar yaşıyor. Virüsün hızlı bir şekilde Yunanistan Deniz Kuvvetlerine bağlı askerler arasında yayılması ordu içerisinde huzursuzluğa neden oldu.

Yunan donanmasının önemli unsurlarından Psara fırkateyni personelinden 6'sının 21 Şubat'ta, 12'sinin ise 23 Şubat'ta koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun yanı sıra donanmada birçok görevi yerine getiren bir başka gemi olan Nikiforos Fokas fırkateyni de salgın nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşıyor. 45 personelinde koronavirüs tespit edilen geminin karantiya alındığı öğrenildi.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye yönelik küstah adımlar atan Yunanistan'ın önümüzdeki dönemde büyük sıkıntı yaşayacağı ifade ediliyor.