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Dünya Yunanistan'da ordu isyan bayrağını çekti! Askerler arasında büyük huzursuzluk
Dünya

Yunanistan'da ordu isyan bayrağını çekti! Askerler arasında büyük huzursuzluk

Ekonomik anlamda büyük sıkıntılar çeken Yunanistan'da çok sayıda askere koronavirüs bulaşması orduda krize neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 10:57:00 -
Yunanistan'da ordu isyan bayrağını çekti! Askerler arasında büyük huzursuzluk

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede de sürekli olarak sıkıntılar yaşıyor. Virüsün hızlı bir şekilde Yunanistan Deniz Kuvvetlerine bağlı askerler arasında yayılması ordu içerisinde huzursuzluğa neden oldu.

Yunan donanmasının önemli unsurlarından Psara fırkateyni personelinden 6'sının 21 Şubat'ta, 12'sinin ise 23 Şubat'ta koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun yanı sıra donanmada birçok görevi yerine getiren bir başka gemi olan Nikiforos Fokas fırkateyni de salgın nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşıyor. 45 personelinde koronavirüs tespit edilen geminin karantiya alındığı öğrenildi.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye yönelik küstah adımlar atan Yunanistan'ın önümüzdeki dönemde büyük sıkıntı yaşayacağı ifade ediliyor.

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Yorumlar

Vatanperver

Gebersinler o kadar mazlumun ahi var multecilerin botlarini batirip ölumlerine sebep oldu idiler domuz suruleri
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