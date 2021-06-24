  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Parkta randevusuz aşı yapılabiliyor! O ilimizde flaş adım
Teknik direktör ile anlaşmaya varıldı
Ermenistan Türk ürünlerine yönelik yaptırımı uzattı
Afganistan'da bir bölge daha Taliban'ın kontrolüne geçti
Dünya Yunanistan'da müsilaj paniği!
Dünya

Yunanistan'da müsilaj paniği!

Türkiye kıyılarında görülen müsilaj istilası, şimdi de Yunanistan'a sıçradı. Yunan adalarının çevresinde deniz salyası görülmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 15:17:00 -
Yunanistan'da müsilaj paniği!

Son aylarda Marmara Denizi'nde yayılmaya başlayan Deniz salyası şimdi de Yunanistan'ın gündeminde

Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, deniz salyası adıyla da bilinen müsilajın Ege Denizi'ndeki adalarda da görülmeye başladı.
Aynı habere göre, müsilaj kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limnos ve Agios Efstratios çevresinde ortaya çıkmaya başladı.

Bölgede görülen deniz salyalarının Çevre Bakanlığı adına Balıkçılık Araştırma Enstitüsü tarafından izlendiği duyuruldu.

Gazeteye konuşan biyolog Sotiris Orfanidis, benzer bir durumun Nisan ayında da yaşandığı ancak son görülen hailnin daha yoğun olduğunun altını çizdi.
Lemnos Balıkçıları Başkan Yardımcısı Stavros Stathakis ise 'Deniz salyası bölgede sık sık oluşur ama genellikle bir süre sonra dağılır. Ancak, ilk kez bu kadar çok olduğunu gördük' ifadelerini kullandı.

Yunan basını müsilaj nedeniyle bölgedeki balıkçılık ve turizm faaliyetlerinde azalma yaşandığının da altını çizdi.
Son dönemde müsilajın Marmara Denizi'nde görülmesi sonrası Yunan basını 'Deniz salyası Marmara'dan mı taşındı' sorusunu sordu.

Ancak bilim insanları deniz salyasının Marmara tarafından taşınıp taşınmadığı konusunda bir sonuca varamıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ROFAR

Egusu tavan ekrem, Yunanistan'ıdamı kirlettin :)))
  • Yanıtla

vatandas

sizin basit ekodan size hediye.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay