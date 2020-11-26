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Aktüel Yunanistan'da grev günü
Aktüel

Yunanistan'da grev günü

Ülkede memurlar ile gemi, sivil havacılık ve basın çalışanları, daha iyi çalışma şartları talep ederek, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin yetersizliğini protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:30:38 -
Yunanistan'da grev günü

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da bazı sendikaların çağrısıyla kamu ve özel sektör çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve toplu sözleşme talebiyle greve gitti.

Liman Çalışanları (PEMEN), Sivil Havacılık Teşkilatı (YPA), Devlet Hastaneleri Doktorları (POEDHN) ile Atina Gazeteciler Birliği (ESHEA) sendikalarının katıldığı grev kapsamında kent merkezindeki Omonia ve Klafthmonos meydanlarında protestolar düzenlendi.

"Sağlık için para verin" ve "işçilere karşı önlemlere son" şeklinde sloganlar atan göstericiler, hükümetin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı sağlık tedbirlerinin yetersizliğine tepki amacıyla eylem yaptı.

Ayrıca Çalışma ve Sağlık Bakanlıkları önünde de yoğun güvenlik önlemleri altında toplanan protestocular, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Gıda ve Turizm Sendikası üyeleri de Atina'nın merkezinde motosikletleriyle gösteri düzenledi.

Diğer yandan toplu taşıma çalışanlarının greve katılmasıyla Atina'daki metro ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.


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