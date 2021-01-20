Yunanistan'da cephe hattına gidecekler isyan başlattı

Yunanistan'da zorunlu askerlik süresinin 1 yıla çıkarılmasına tepki gösteren gençler “Geleceğimiz ipotek altına alınıyor” dedi. Muhalefet ise kararı ‘manipülasyon' diye niteledi.

Ege ile Akdeniz’in doğusunda gerilimlere sebep olan Yunanistan’da zorunlu askerlik süresinin 9 aydan bir yıla çıkmasına gençler ateş püskürdü.

AB ülkelerinin tümünde yaygın haberler yapan EURACTIV sitesi Yunanistan hükümetinin aldığı son kararı Yunan gençlere sordu. Eğitimlerinin ve gelecek planlarının aksadığını ileri süren gençler yüksek işsizlik içindeki ülkede alınan kararı doğru bulmadıklarını düşünüyorlar.

Kendi gençlerini ikna edemeyen Yunan hükümetinin karşısında muhalefet kanadı da kararın gerçek işsizlik rakamlarını gizlemek için alındığını düşünüyor.

Türkiye’ye yakın bölgeleri olan Evros bölgesi ve Ege adalarındaki Yunan askerlerin ise 9 aylık süresi değişmedi.