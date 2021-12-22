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Gündem Yunanistan'da can pazarı! Göçmen teknesi battı, onlarca mülteci kayıp!
Gündem

Yunanistan'da can pazarı! Göçmen teknesi battı, onlarca mülteci kayıp!

Yunanistan'ın Bolukendire adasının güneyinde göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Yunanistan Sahil Güvenliği, 12 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Açıklamada arama faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 13:35:00 -
Yunanistan'da can pazarı! Göçmen teknesi battı, onlarca mülteci kayıp!

Yunanistan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, Bolukendire adasının güneyinde göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ifade edildi. Açıklamada, ilk raporlara göre teknede 32 kişinin bulunduğu ancak kurtulanlardan birinin teknede 50 kişinin bulunduğunu söylediği belirtildi. Yapılan açıklamada, helikopterler ve botlarla arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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